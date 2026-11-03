Berdan Mardini boşandı
Şarkıcı Berdan Mardini, Nisan 2025'te evlendiği Dilara Talay ile yollarını ayırdı
Giriş: 03 Kasım 2026 - 15:23 Güncelleme:
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İki çocuğunun annesi Fatoş Yeliler'den, 2021'de olayı bir şekilde boşanan Berdan Mardini, geçtiğimiz yıl nisan ayında İngilizce öğretmeni Dilara Talay ile evlenmişti.
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Bir süredir boşanacakları konuşulan çiftin, evliliklerindeki krizi atlatamadı. Mardini ve Talay evliliklerini noktaladı.
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Çift, Silivri Adliyesi’nde sessiz sedasız, tek celsede boşandı.
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