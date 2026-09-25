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        Haberler Magazin Biran Damla Yılmaz'dan hapis cezası iddialarına yanıt

        Biran Damla Yılmaz'dan hapis cezası iddialarına yanıt

        Ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz, Almanya'da 6 ay hapis cezası aldığı ve 285 bin Euro'luk estetik borcu bulunduğu yönündeki iddiaları sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yalanladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Eylül 2026 - 20:28 Güncelleme:
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        Haziran ayında Biran Damla Yılmaz'ın eski sevgilisi Abdurrahman Aydın, oyuncunun Almanya'da bulunduğu dönemde botoks, dudak dolgusu, selülit tedavisi ve lazer gibi bir dizi işlem yaptırdığını, söz konusu işlemlerin toplam tutarının ise 285 bin euroyu bulduğunu iddia etmişti.

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        Geçtiğimiz saatlerde ise 285 bin euroluk ücretin ödenmemesi nedeniyle konunun yargıya taşındığı ve süreç sonunda Yılmaz'a 6 ay hapis cezası verildiği öne sürüldü.

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        Biran Damla Yılmaz, hakkında çıkan Almanya'da hapis cezası aldığı ve estetik borcu bulunduğu yönündeki haberleri yalanladı. Oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Almanya'daki hukuk temsilcisi Avukat Onur Can Yağbasan aracılığıyla hazırlanan resmi belgeleri yayımladı.

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        Avukat tarafından hazırlanan inceleme yazısında şu ifadelere yer verildi: Talebiniz üzerine, Almanya'da hakkınızda hapis cezasına mahkûm edildiğinize ilişkin bir ceza mahkemesi kararı bulunup bulunmadığını inceledim. Bu kapsamda, böyle bir yargılama bakımından görevli olabilecek mahkemeler ile yetkili savcılık makamıyla iletişime geçerek konu hakkında bilgi talep ettim.

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        "MAHKEMESİ KARARI BULUNMAMAKTADIR"

        Bugüne kadar yaptığım incelemenin sonucu ve mevcut bilgi durumuma göre, hakkınızda hapis cezasına mahkûm edildiğinize ilişkin herhangi bir ceza mahkemesi kararı bulunmamaktadır. Özellikle, bu konuda yetkili olabilecek mahkemede ne böyle bir karar ne de buna ilişkin bir mahkeme dosya numarası tespit edilebilmiştir. Mahkeme kalemiyle yaptığım telefon görüşmesinde de kendilerinde buna karşılık gelen herhangi bir mahkeme dosya numarasının bulunamadığı tarafıma bildirilmiştir.

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        Biran Damla Yılmaz'ın hukuk ekibi tarafından yapılan kamuoyu açıklamasında da söz konusu belgelerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada, haberlere dayanak gösterilen belgelerde tahrifat ve gerçeğe aykırı değişiklikler yapıldığının tespit edildiği ifade edildi. Hukuk ekibi, doğrulanmamış iddialara ve asılsız haberlere itibar edilmemesi konusunda kamuoyunu uyardı.

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        #Biran Damla Yılmaz
        #almanya
        #Abdurrahman Aydın
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