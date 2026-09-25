Biran Damla Yılmaz'dan hapis cezası iddialarına yanıt

"MAHKEMESİ KARARI BULUNMAMAKTADIR"

Bugüne kadar yaptığım incelemenin sonucu ve mevcut bilgi durumuma göre, hakkınızda hapis cezasına mahkûm edildiğinize ilişkin herhangi bir ceza mahkemesi kararı bulunmamaktadır. Özellikle, bu konuda yetkili olabilecek mahkemede ne böyle bir karar ne de buna ilişkin bir mahkeme dosya numarası tespit edilebilmiştir. Mahkeme kalemiyle yaptığım telefon görüşmesinde de kendilerinde buna karşılık gelen herhangi bir mahkeme dosya numarasının bulunamadığı tarafıma bildirilmiştir.