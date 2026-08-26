Burak Deniz, gizemli arkadaşıyla tatilde
Burak Deniz, Bodrum'da gizemli bir kadın arkadaşıyla tatil yaparken görüntülendi. Çevresini sık sık kontrol eden oyuncu, kameraları fark edince deniz keyfini yarıda bıraktı
Giriş: 26 Ağustos 2026 - 07:48 Güncelleme:
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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Burak Deniz, Bodrum Ortakent'te gizemli bir kadın arkadaşıyla objektiflere takıldı.
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Deniz, gün boyunca arkadaşıyla sohbet ederek keyifli dakikalar geçirdi.
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İkili daha sonra sıcaktan bunalınca kendilerini Ege'nin serin sularına bıraktı.