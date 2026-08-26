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        Haberler Magazin Burak Deniz, gizemli arkadaşıyla tatilde

        Burak Deniz, gizemli arkadaşıyla tatilde

        Burak Deniz, Bodrum'da gizemli bir kadın arkadaşıyla tatil yaparken görüntülendi. Çevresini sık sık kontrol eden oyuncu, kameraları fark edince deniz keyfini yarıda bıraktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 07:48 Güncelleme:
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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Burak Deniz, Bodrum Ortakent'te gizemli bir kadın arkadaşıyla objektiflere takıldı.

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        Deniz, gün boyunca arkadaşıyla sohbet ederek keyifli dakikalar geçirdi.

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        İkili daha sonra sıcaktan bunalınca kendilerini Ege'nin serin sularına bıraktı.

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        Denizdeyken çevresini sık sık kontrol eden oyuncu, kameraları fark edince deniz keyfini kısa tuttu.

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        #burak deniz
        #BODRUM
        #tatil
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