Çağla Şıkel ve Emre Altuğ'un oğlu Uzay mezun oldu
Çağla Şıkel ile Emre Altuğ, ortaokuldan mezun olan oğulları Uzay'ın mezuniyet töreninde buluştu
Giriş: 15 Haziran 2026 - 21:55 Güncelleme:
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2008 yılında evlenen Çağla Şıkel ile Emre Altuğ, 2015 yılında yollarını ayırmıştı. Ancak ikili, oğulları Kuzey ve Uzay için bir araya gelmeye devam ediyor.
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Şıkel ile Altuğ, büyük bir gurur yaşadı. İkilinin küçük oğlu Uzay, ortaokuldan mezun oldu.
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Uzay'ın mezuniyet törenine katılan Çağla Şıkel ve Emre Altuğ, oğullarının bu özel gününde heyecanına ortak oldu.