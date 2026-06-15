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        Haberler Magazin Çağla Şıkel ve Emre Altuğ'un gurur günü! Oğulları Uzay ortaokuldan mezun oldu - Magazin haberleri

        Çağla Şıkel ve Emre Altuğ'un oğlu Uzay mezun oldu

        Çağla Şıkel ile Emre Altuğ, ortaokuldan mezun olan oğulları Uzay'ın mezuniyet töreninde buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 21:55 Güncelleme:
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        2008 yılında evlenen Çağla Şıkel ile Emre Altuğ, 2015 yılında yollarını ayırmıştı. Ancak ikili, oğulları Kuzey ve Uzay için bir araya gelmeye devam ediyor.

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        Şıkel ile Altuğ, büyük bir gurur yaşadı. İkilinin küçük oğlu Uzay, ortaokuldan mezun oldu.

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        Uzay'ın mezuniyet törenine katılan Çağla Şıkel ve Emre Altuğ, oğullarının bu özel gününde heyecanına ortak oldu.

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        Birlikte objektif karşısında poz veren Şıkel ile Altuğ, çektirdikleri fotoğrafları da sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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        Çağla Şıkel, fotoğraflarını "Mezuniyet annesi" notuyla yayımladı.

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        #çağla şıkel
        #emre altuğ
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