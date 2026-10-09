Celine Dion konser esnasında sahnede düştü

SAHNEYE DÖNÜŞ KONSERLERİ

Dion, Aralık 2022'de kasları etkileyen nörolojik bir rahatsızlık olan 'Katı Kişi Sendromu' teşhisi konulduğunu açıklamasının ardından, sahneye dönüşünü işaret eden beş haftalık bir konser serisinin ortasında bulunuyor. Arenada bir başka konser serisi ise Mayıs 2027'de planlanıyor.

Katı Kişi Sendromu, vücudun hatalı bir şekilde sağlıklı sinir hücrelerine saldırması sonucu ortaya çıkan, şiddeti değişen kas sertliği ve ağrılı spazmlara neden olan nadir bir otoimmün nörolojik bozukluk olarak tanımlanıyor. Bu hastalığın bilinen bir tedavisi bulunmuyor.