Celine Dion konser esnasında sahnede düştü
Nadir görülen hastalığı nedeniyle altı yıl sahnelere ara veren Celine Dion, geri dönüş konser serisinin sonuncusunda talihsiz bir kaza yaşadı
Mücadele ettiği nadir görülen nörolojik hastalık nedeniyle altı yıldır sahnelerden uzak kalan Celine Dion, geri dönüş konser serisinin son gösterisi sırasında sahnede düştü.
58 yaşındaki Kanadalı şarkıcının, önceki gün Paris'teki Plenitude Arena'da sahne alırken, 1998 tarihli 'Dans un autre monde' şarkısını söylediği esnada ayağı kaydı.
Sosyal medyaya yayılan konser görüntülerinde, Dion'un pantolonunun paçasına takıldığı ve bunun sonucunda sahnede yere yığıldığı görülüyor. Düşme sonucu yara almayan sanatçı, hemen ayağa kalktı ve şarkıya normal şekilde devam etti.
Dion, eliyle "İyiyim" işareti yaparak kendisi için endişelenen seyircilerini rahatlattı.
Dion, konser sonrası oteline dönerken hayranlarının ilgisiyle karşılaştı. Ünlü şarkıcının düşme olayından dolayı herhangi bir sorun yaşamadığı görüldü.
SAHNEYE DÖNÜŞ KONSERLERİ
Dion, Aralık 2022'de kasları etkileyen nörolojik bir rahatsızlık olan 'Katı Kişi Sendromu' teşhisi konulduğunu açıklamasının ardından, sahneye dönüşünü işaret eden beş haftalık bir konser serisinin ortasında bulunuyor. Arenada bir başka konser serisi ise Mayıs 2027'de planlanıyor.
Katı Kişi Sendromu, vücudun hatalı bir şekilde sağlıklı sinir hücrelerine saldırması sonucu ortaya çıkan, şiddeti değişen kas sertliği ve ağrılı spazmlara neden olan nadir bir otoimmün nörolojik bozukluk olarak tanımlanıyor. Bu hastalığın bilinen bir tedavisi bulunmuyor.
HASTALIK NEDENİYLE KONSER VERMEYİ BIRAKMIŞTI
Hastalık nedeniyle aniden ortaya çıkan spazmlar o kadar güçlü olabilir ki, hastanın kemiklerini bile kırabilecek bir şiddete ulaşabiliyor. Kas spazmları genellikle yüksek ses, ani ışık, beklenmedik bir fiziksel dokunuş veya duygusal stres gibi tetikleyicilerle aniden başlıyor. Celine Dion'un da bizzat dile getirdiği üzere, bu sendrom, ses tellerindeki kasları da etkileyerek konuşmayı ve özellikle şarkı söylemeyi son derece zorlaştırıyor.
Sanatçı, 2024'te People dergisine verdiği bir röportajda, sağlık sorunlarını kabullenmekte zorlandığını söylemiş, "Durmak istemedim. Sahnede kalmak istedim. Akıllı olmak yerine cesur olmak istedim. Bu yanlıştı" demişti.
Teşhisini kamuoyuna açıklamasından bu yana Dion, sınırlı sayıda sahne aldı. Temmuz 2024'te Paris'teki Olimpiyat Açılış Töreni'nde Edith Piaf'ın klasikleşmiş eseri 'Hymne à l'amour'u ve o yılın kasım ayında Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde düzenlenen Elie Saab'ın 1001 Mevsimi moda şovunda iki şarkı seslendirdi.
İLK KONSERİNDE AĞLADI
Paris'teki geri dönüş konser serisinin ilk gösterisi olan 12 Eylül Cumartesi günü gerçekleşti. 8 Mart 2020'den bu yana verdiği ilk tam uzunluktaki konserde Dion, gözyaşlarını tutamadı. Dion, “Bir söz vermiştim. Geri döneceğime, tekrar sahnede olacağıma söz vermiştim. İşte buradayım, sizin için ve kendim için şarkı söylüyorum. Desteğiniz ve sabrınız için çok teşekkür ederim. Ben, sizin beni sevmeniz sayesinde olduğum kişiyim" diye konuştu.