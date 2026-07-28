Cem Uslu evlendi
Oyuncu Cem Uslu, sevgilisi Gubse Geçalp ile hayatını birleştirmişti. Çift, İstanbul'da ikinci düğünlerini yaptı
Giriş: 28 Temmuz 2026 - 08:57 Güncelleme:
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Pek çok dizi ve filmde rol alan Cem Uslu, 2.5 yıllık sevgilisi Gubse Geçalp ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü oyuncu ve Geçalp, aileleri ile yakın arkadaşlarının katıldığı bir törenle Düzce'de hayatlarını birleştirmişti.
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İstanbul’daki kutlama ise Fenerbahçe Kalamış’ta bulunan Devlet Demiryolları Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşti.
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Çifti aileleri, yakın arkadaşları ve dostları yalnız bırakmadı.
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