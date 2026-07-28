Pek çok dizi ve filmde rol alan Cem Uslu, 2.5 yıllık sevgilisi Gubse Geçalp ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü oyuncu ve Geçalp, aileleri ile yakın arkadaşlarının katıldığı bir törenle Düzce'de hayatlarını birleştirmişti.