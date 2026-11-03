Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Cemre Baysel ile Emirhan Topçu arasında aşk iddiası

        Cemre Baysel ile Emirhan Topçu arasında aşk iddiası

        Oyuncu Cemre Baysel ile Beşiktaş'ta forma giyen futbolcu Emirhan Topçu'nun sosyal medyada takipleşmesi, ikili hakkında çıkan aşk dedikodularının fitilini ateşledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 15:49 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Cemre Baysel ile Emirhan Topçu hakkında yeni bir aşk iddiası ortaya atıldı.

        2

        İlk hamlenin futbolcu Emirhan Topçu'dan geldiği ve Baysel'i takibe başladığı öğrenildi.

        3

        Cemre Baysel'in de bu hamleye karşılık vererek Topçu'yu takibe alması, ikili arasında aşk yaşandığı yönündeki iddiaları hızla güçlendirdi.

        4

        Sosyal medyadaki bu hamlenin ardından gözler ünlü çiftten gelecek açıklamalara çevrildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Cemre Baysel
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Karaal’ın kaçırılmasında soruşturma tamamlandı
        Karaal’ın kaçırılmasında soruşturma tamamlandı
        ABD'de ara seçim heyecanı
        ABD'de ara seçim heyecanı
        ABD ara seçimlerinde sonuçlar ne zaman belli olacak?
        ABD ara seçimlerinde sonuçlar ne zaman belli olacak?
        "Çok iyi bir planımız var"
        "Çok iyi bir planımız var"
        Baba oğul yakılmıştı! Vahşeti 'sessiz şahit' anlattı
        Baba oğul yakılmıştı! Vahşeti 'sessiz şahit' anlattı
        Conceiçao'da pürüz çıktı: İlk aday Belözoğlu!
        Conceiçao'da pürüz çıktı: İlk aday Belözoğlu!
        İsrail'de muhalefetten: 'Eisenkot' kararı
        İsrail'de muhalefetten: 'Eisenkot' kararı
        Saksılara toprak koyacaktı, Roma dönemine ulaştı!
        Saksılara toprak koyacaktı, Roma dönemine ulaştı!
        AKOM'dan İstanbul’a sağanak uyarısı
        AKOM'dan İstanbul’a sağanak uyarısı
        İlaç raporu olanlar reçeteye ihtiyaç duymayacak
        İlaç raporu olanlar reçeteye ihtiyaç duymayacak
        'Cevher'in okuma provası gerçekleşti
        'Cevher'in okuma provası gerçekleşti
        14 yaşındaki arkadaşını öldürmüştü! Yapay zeka ayrıntısı!
        14 yaşındaki arkadaşını öldürmüştü! Yapay zeka ayrıntısı!
        Kaleciyle çarpışan futbolcu hayatını kaybetti!
        Kaleciyle çarpışan futbolcu hayatını kaybetti!
        Motosikletin çarptığı hamile kadın bebeğini kaybetti!
        Motosikletin çarptığı hamile kadın bebeğini kaybetti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de: İşbirliğimiz güçlenecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de: İşbirliğimiz güçlenecek
        Şampiyonlar Ligi'nde sahne Aslan'ın!
        Şampiyonlar Ligi'nde sahne Aslan'ın!
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Havalimanında ikinci buluşma
        Havalimanında ikinci buluşma
        "Çocuklar beni rahatsız etmeyin"
        "Çocuklar beni rahatsız etmeyin"