Cemre Baysel ile Emirhan Topçu arasında aşk iddiası
Oyuncu Cemre Baysel ile Beşiktaş'ta forma giyen futbolcu Emirhan Topçu'nun sosyal medyada takipleşmesi, ikili hakkında çıkan aşk dedikodularının fitilini ateşledi
Giriş: 03 Kasım 2026 - 15:49 Güncelleme:
1
Cemre Baysel ile Emirhan Topçu hakkında yeni bir aşk iddiası ortaya atıldı.
2
İlk hamlenin futbolcu Emirhan Topçu'dan geldiği ve Baysel'i takibe başladığı öğrenildi.
3
Cemre Baysel'in de bu hamleye karşılık vererek Topçu'yu takibe alması, ikili arasında aşk yaşandığı yönündeki iddiaları hızla güçlendirdi.