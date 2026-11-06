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        Haberler Magazin Chloe Loughnan bebeğinin cinsiyetini açıkladı

        Chloe Loughnan bebeğinin cinsiyetini açıkladı

        Anne olmaya hazırlanan şarkıcı Serdar Ortaç'ın eski eşi model Chloe Loughnan, bebeğinin cinsiyetini takipçileriyle paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Kasım 2026 - 08:17 Güncelleme:
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        Şarkıcı Serdar Ortaç ile 2014-2019 yılları arasında sürdürdüğü evlilikle tanınan İrlandalı model Chloe Loughnan, ilk çocuğunu kucağına almaya hazırlanıyor.

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        Ortaç'tan boşandıktan sonra mimar Fergus Hennessy ile yeni bir aşka yelken açan Loughnan, 2023 yılında sevgilisinden evlilik teklifi almış ve "Evet" yanıtını vermişti.

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        Mutlu birlikteliği süren 34 yaşındaki İrlandalı model, ağustos ayında bebek beklediğini duyurmuştu.

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        İlk çocuğuna kavuşacak olmanın heyecanını yaşayan Chloe Loughnan, bebeğinin cinsiyetini açıkladı.

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        Sosyal medya hesabından karnı burnunda halini paylaşan Loughnan, "Bizim minik prens geliyor" ifadelerini kullanarak, erkek bebek dünyaya getireceğini söyledi.

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        #Chloe Loughnan
        #bebek
        #cinsiyet
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