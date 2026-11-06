Chloe Loughnan bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Bozuk döner 34 kişiyi zehirledi

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yemek yedikten sonra zehirlenme şüphesiyle 34 kişinin hastaneye başvurmasının ardından döner işletmesi belediye ekipleri tarafından mühürlendi. İşletmeden alınan gıda numunelerinin sonuçlarının beklendiği, hastanede tedavi gören 8 kişinin de aralarında bulunduğu tüm vata... Daha Fazla Göster Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yemek yedikten sonra zehirlenme şüphesiyle 34 kişinin hastaneye başvurmasının ardından döner işletmesi belediye ekipleri tarafından mühürlendi. İşletmeden alınan gıda numunelerinin sonuçlarının beklendiği, hastanede tedavi gören 8 kişinin de aralarında bulunduğu tüm vatandaşların taburcu edildiği öğrenildi.(İHA) Daha Az Göster