Chloe Loughnan bebeğinin cinsiyetini açıkladı
Anne olmaya hazırlanan şarkıcı Serdar Ortaç'ın eski eşi model Chloe Loughnan, bebeğinin cinsiyetini takipçileriyle paylaştı
Giriş: 06 Kasım 2026 - 08:17 Güncelleme:
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Şarkıcı Serdar Ortaç ile 2014-2019 yılları arasında sürdürdüğü evlilikle tanınan İrlandalı model Chloe Loughnan, ilk çocuğunu kucağına almaya hazırlanıyor.
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Ortaç'tan boşandıktan sonra mimar Fergus Hennessy ile yeni bir aşka yelken açan Loughnan, 2023 yılında sevgilisinden evlilik teklifi almış ve "Evet" yanıtını vermişti.
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Mutlu birlikteliği süren 34 yaşındaki İrlandalı model, ağustos ayında bebek beklediğini duyurmuştu.