Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünyadan
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Dakota Johnson'ın transparan şıklığı

        Dakota Johnson'ın transparan şıklığı

        Dakota Johnson, başrolde yer aldığı yeni filmi 'Verity: Gerçeğin Diğer Kıyısı'nın Londra galasına cesur elbisesiyle damga vurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Eylül 2026 - 16:31 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Dakota Johnson, başrolleri Anne Hathaway ve Josh Hartnett ile paylaştığı 'Verity: Gerçeğin Diğer Kıyısı' filminin Londra galasında boy gösterdi.

        2

        Şeffaf beyaz dantel elbisesiyle tüm bakışları üzerine çeken 36 yaşındaki Amerikalı oyuncu, unutulmaz bir kırmızı halı geçidi gerçekleştirdi.

        3

        Johnson, rol arkadaşı Josh Hartnett ile birlikte Curzon Mayfair'deki gala öncesi kırmızı halıda poz verirken, Colleen Allen imzalı cesur elbisesiyle dikkat çekti.

        4

        Colleen Hoover'ın romanından uyarlanan filmde Johnson, çok satan yazar Verity Crawford'ın gizemli bir kaza sonucu güçsüz düşmesinin ardından, başarılı serisindeki kalan kitapları tamamlamak üzere işe alınan, geçim sıkıntısı çeken yazar Lowen Ashleigh'i canlandırıyor.

        5

        Kırmızı halıda Johnson'ın yanında yer alan Hartnett ise Anne Hathaway'in canlandırdığı yazar Verity'nin sadık kocası Jeremy Crawford rolünde.

        6

        Haziran ayında üçüncü çocuğuna hamile olduğunu açıklayan Anne Hathaway, doğuma sayılı günler kala, yeni filminin galasına katılmadı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #film
        #gala
        #kırmızı halı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Milli boksör Hatice Akbaş, Avrupa Şampiyonu!
        Milli boksör Hatice Akbaş, Avrupa Şampiyonu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Newsweek'e konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Newsweek'e konuştu
        "Fon soruşturmasında 76 şüpheliye adli işlem"
        "Fon soruşturmasında 76 şüpheliye adli işlem"
        Balkanlardan geliyor... Sıcaklık düşüyor! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Balkanlardan geliyor... Sıcaklık düşüyor! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Bugün Ne Oldu? 25 Eylül 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 25 Eylül 2026 haberleri
        KKTC'de batan geminin kara kutusu bulundu
        KKTC'de batan geminin kara kutusu bulundu
        Okan Buruk'tan flaş kadro kararı!
        Okan Buruk'tan flaş kadro kararı!
        Sigarayı nasıl bıraktı?
        Sigarayı nasıl bıraktı?
        101 milyon kimlik verisiyle ilgili flaş gelişme
        101 milyon kimlik verisiyle ilgili flaş gelişme
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        Dursun Özbek tek tek açıkladı!
        "Özgür Filistin Turnesi" düzenleyecek
        "Özgür Filistin Turnesi" düzenleyecek
        Türk kahve zinciri satıldı! İşte yeni sahibi
        Türk kahve zinciri satıldı! İşte yeni sahibi
        Emlak Katılım'dan Katılımevim ve Birevim açıklaması
        Emlak Katılım'dan Katılımevim ve Birevim açıklaması
        Siyasal-askeri casusluk operasyonu! 22 gözaltı kararı, 2 şirkete kayyum
        Siyasal-askeri casusluk operasyonu! 22 gözaltı kararı, 2 şirkete kayyum
        Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 2. dalga operasyon: 33 gözaltı
        Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 2. dalga operasyon: 33 gözaltı
        Önce ağladı sonra dans etti
        Önce ağladı sonra dans etti
        100 gemi ve 14 bin personelle gövde gösterisi!
        100 gemi ve 14 bin personelle gövde gösterisi!
        Hollywood yıldızlarına gözaltı
        Hollywood yıldızlarına gözaltı
        Milliler, Fransa karşısında!
        Milliler, Fransa karşısında!
        Green Card başvuruları başlayacak mı?
        Green Card başvuruları başlayacak mı?