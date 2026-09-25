Dakota Johnson'ın transparan şıklığı
Dakota Johnson, başrolde yer aldığı yeni filmi 'Verity: Gerçeğin Diğer Kıyısı'nın Londra galasına cesur elbisesiyle damga vurdu
Dakota Johnson, başrolleri Anne Hathaway ve Josh Hartnett ile paylaştığı 'Verity: Gerçeğin Diğer Kıyısı' filminin Londra galasında boy gösterdi.
Şeffaf beyaz dantel elbisesiyle tüm bakışları üzerine çeken 36 yaşındaki Amerikalı oyuncu, unutulmaz bir kırmızı halı geçidi gerçekleştirdi.
Johnson, rol arkadaşı Josh Hartnett ile birlikte Curzon Mayfair'deki gala öncesi kırmızı halıda poz verirken, Colleen Allen imzalı cesur elbisesiyle dikkat çekti.
Colleen Hoover'ın romanından uyarlanan filmde Johnson, çok satan yazar Verity Crawford'ın gizemli bir kaza sonucu güçsüz düşmesinin ardından, başarılı serisindeki kalan kitapları tamamlamak üzere işe alınan, geçim sıkıntısı çeken yazar Lowen Ashleigh'i canlandırıyor.
Kırmızı halıda Johnson'ın yanında yer alan Hartnett ise Anne Hathaway'in canlandırdığı yazar Verity'nin sadık kocası Jeremy Crawford rolünde.
Haziran ayında üçüncü çocuğuna hamile olduğunu açıklayan Anne Hathaway, doğuma sayılı günler kala, yeni filminin galasına katılmadı.