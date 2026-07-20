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        Haberler Dünyadan Dünya Kupası final maçını Tom Cruise başlattı

        Dünya Kupası final maçını Tom Cruise başlattı

        Dünya gece tüm dünyanın gözünün üzerinde olduğu İspanya ve Arjantin arasındaki heyecan dolu Dünya Kupası final karşılaşması, Tom Cruise'un konuşmasıyla başladı. Cruise, "Futbol, ​​kelimeler olmadan konuşulan bir dil" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Temmuz 2026 - 10:05 Güncelleme:
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        2024 Olimpiyatları'nın sona erdiği kapanış gösterisinde sahne alan Tom Cruise, dün gece de Dünya Kupası'nın finalinde seyirci karşısındaydı.

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        'Görevimiz Tehlike' yıldızı, FIFA Dünya Kupası'nın final maçı öncesi, stadyumdaki 82 binden fazla seyirci önünde, ama dünya çapında ortalama iki milyar seyircinin karşısında açılış konuşması yaptı. Maç başlamadan önce tüm gözler sahanın ortasındaki Cruise'daydı.

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        “30 günden fazla bir süre önce, sekiz ülke bir yolculuğa başladı” diye söze giren aktör, “Okyanusları, sınırları, kültürleri aştılar ve birlikte bize bu oyunun neden dünyaya ait olduğunu gösterdiler" ifadesini kullandı.

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        “Büyük başarılara tanık olduk ve sevinç anlarını paylaştık. Umut dolu anlar, asla unutmayacağımız anlardı” diyen Cruise, “Futbol, ​​kelimeler olmadan konuşulan bir dil, insanları birleştiren, yabancıları arkadaşa dönüştüren ve hepimizin ortak noktalarını hatırlatan bir güç” sözlerini kullandı.

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        İspanya ve Arjantin arasında oynanan ve İspanya'nın 1-0'lık galibiyetle dünyanın bir numarası olduğunu kanıtladığı maçtan önce Cruise, “Bu hikayeler hepimize, her millete, her oyuncuya, her taraftara, her gönüllüye, sahada taşınan her hayale ait. Bu yüzden son bir bölüm için bir araya gelirken, dünyayı bir araya getiren bir turnuvayı kutlayalım. Birbirimizi kutlayalım. Bu futbol. Bu birlik. Bu büyüklük" ifadelerini kullandı.

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        Cruise, haftalar süren turnuvanın final kutlaması için bir araya gelen yıldızlarla dolu kadrodaki isimlerden biriydi. 2026 Dünya Kupası final maçında FIFA bir ilki gerçekleştirdi.

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        Daha önce Super Bowl'da olduğu gibi görkemli bir devre arası gösterisi yapıldı. Bu gösteride Madonna, Shakira, Justin Bieber ve BTS ana kadro yıldızları olarak sahne aldı.

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        Final maçı açılışında görev alan bir başka isim de Timothee Chalamet oldu. Ünlü oyuncu, Arjantin-İspanya arasında oynanan maçın ilk düdüğü çalmadan önce stadyumdaydı.

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        Chalamet, final maçının topunu stada getiren kişi oldu.

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