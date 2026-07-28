Ece Erken'den 'özel abonelik' açıklaması

“Victoria's Secret kadınına nazar değmiyor da bana mı değecek? Ben nazara inanmıyorum ama benim yıldızım düşük” diyen sunucu, kötü enerjilerden korunmak için böyle bir tercih yaptığını açıkça anlattı. Ayrıca aboneleri arasında kadın takipçilerinin ve komşularının da bulunduğunu, sistemin yalnızca belli bir kitleye hitap ettiğini belirtti.