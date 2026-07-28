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        Haberler Magazin Ece Erken'den 'özel abonelik' açıklaması

        Ece Erken'den 'özel abonelik' açıklaması

        Ünlü sunucu Ece Erken, Instagram hesabından özel abonelik sistemine yönelik eleştirilere yanıt verdi. Erken, paylaşımlarını sınırlı bir kitleye ulaştırmak amacıyla kullandığını söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 11:28 Güncelleme:
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        Gülben Ergen'in, Instagram hesabında aylık 79,99 TL'lik ücretli abonelik sistemi açması çok konuşulmuştu. Daha önce bu uygulamayı başlatan Ece Erken, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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        Yaklaşık 3 bin abonesi bulunan ve şu sıralar tatilini İtalya’nın ünlü Capri Adası’nda geçiren Erken, abonelik sistemini neden başlattığını anlattı.

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        Uygulamanın aylar öncesinden aktif edildiğini vurgulayan sunucu, olumsuz yorumlar ve kötü niyetli kişilerden uzak bir ortam yaratmak için bu yolu tercih ettiğini ifade etti.

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        Instagram’daki paylaşımlarına herkesi dahil etmek istemediğini söyleyen Erken, bazı kullanıcıların sırf merak ya da gizli takip amacıyla profiline girdiğini ve bunlardan rahatsızlık duyduğunu belirtti. Samimi bir ortam sağlamak isteyen sunucu, özel içeriklerinin sadece güvenilir ve iyi niyetli takipçileriyle paylaşılmasını uygun bulduğunu dile getirdi.

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        “Victoria's Secret kadınına nazar değmiyor da bana mı değecek? Ben nazara inanmıyorum ama benim yıldızım düşük” diyen sunucu, kötü enerjilerden korunmak için böyle bir tercih yaptığını açıkça anlattı. Ayrıca aboneleri arasında kadın takipçilerinin ve komşularının da bulunduğunu, sistemin yalnızca belli bir kitleye hitap ettiğini belirtti.

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        Ece Erken, “Ben zaten bikinili görüntümü ortada paylaşan bir kadınım, denize neyle gireceksiniz?” diyerek, "Sonradan bikinimi paylaşıp da özel abone açan veya özel abonelik sistemini o şekilde kullanan bir kadın değilim" ifadelerini kullandı.

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