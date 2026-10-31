Gizem Örge: İkisi de sonradan engelli kaldı

"AİLEMİN İMKÂNIYLA BİR YERE GELMEDİM"

Ailesinin maddi imkânlarının sınırlı olduğunu ancak sevgi dolu bir ortamda büyüdüğünü vurgulayan Örge, "Yani herkesin imkânı eşit değil bu hayatta. Ama herkes aynı sevgiyi verebilir. Ben hiç ailemin imkanıyla bir yere gelmemiş, özel okullarda okumamış, yani öyle bir imkân içinde büyüyen bir kız çocuğu değilim. Ama ben sevgiyle büyüdüm" şeklinde konuştu.