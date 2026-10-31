Gizem Örge: İkisi de sonradan engelli kaldı
Filenin Sultanları'ndan Gizem Örge, katıldığı bir programda annesi İnayet Örge ve babası Salim Örge'nin sonradan engelli kalmasına neden olan sağlık sorunlarını anlattı. Örge, "Genetik bir problemleri yok, ikisi de sonradan engelli kaldı" dedi
Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nın voleybolcusu Gizem Örge, annesi İnayet Örge ve babası Salim Örge'nin yaşadığı sağlık sorunlarını anlattı. Anne ve babasının sonradan engelli kaldığını belirten Örge, çocukluğunda yaşadıklarını ve ailesinin kendisine verdiği desteği dile getirdi.
"BENİ TEK KOLUYLA BÜYÜTTÜ"
Annesi İnayet Örge'nin, bir arkadaşının oturacağı sırada altındaki sandalyeyi çekmesi sonucu ciddi sağlık sorunları yaşadığını belirten Örge, "Genetik bir problemleri yok, ikisi de sonradan engelli kaldı. Annem, arkadaşının tam oturacakken altındaki sandalyeyi çekmesiyle engelli kaldı. Bu sebeple de iki kere beyin ameliyatı oldu. İkinci ameliyatını ben 3 yaşındayken geçirdi ve beni tek koluyla büyüttü" dedi.
"SAĞ KOLUNU HİÇ KULLANAMIYOR"
"SINIF BABASI GİBİYDİ"
Açıklamalarına devam eden Gizem Örge şu ifadeleri kullandı: Annem bana çocukluğumdan beri "Devlete, millete hayırlı bir insan olacaksın" derdi. Ben de kazandığım başarılarla onun bu duasının gerçek olduğunu görüyorum. Babam beni sürekli antrenmanlara, maçlara götürdü. Hep de bir şeyler getirirdi, sınıf babası gibiydi. Çok da iyimserdir.
"AİLEMİN İMKÂNIYLA BİR YERE GELMEDİM"
Ailesinin maddi imkânlarının sınırlı olduğunu ancak sevgi dolu bir ortamda büyüdüğünü vurgulayan Örge, "Yani herkesin imkânı eşit değil bu hayatta. Ama herkes aynı sevgiyi verebilir. Ben hiç ailemin imkanıyla bir yere gelmemiş, özel okullarda okumamış, yani öyle bir imkân içinde büyüyen bir kız çocuğu değilim. Ama ben sevgiyle büyüdüm" şeklinde konuştu.