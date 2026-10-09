Gupse Özay, Barış Arduç'un doğum gününü kutladı
Gupse Özay, 39 yaşına giren eşi Barış Arduç'un doğum gününü, kızları Jan Asya ile birlikte çekildikleri bir fotoğrafla kutladı
Giriş: 09 Ekim 2026 - 19:33 Güncelleme:
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Yaklaşık altı yıldır evli olan Barış Arduç ve Gupse Özay, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Ünlü çift, bu kez Arduç'un doğum günü paylaşımıyla dikkat çekti.
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39'uncu yaşına giren Barış Arduç'un doğum gününü eşi Gupse Özay da sosyal medya hesabından kutladı.
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39'uncu yaşına giren Barış Arduç'un doğum gününü eşi Gupse Özay da sosyal medya hesabından kutladı.