Hakan Çalhanoğlu'nun Formula 1 tarzı dikkat çekti
F1 İtalya Grand Prix'sini eşi Sinem Çalhanoğlu ile izleyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, tercih ettiği kombiniyle sosyal medyada oldukça konuşuldu
Giriş: 08 Eylül 2026 - 11:25 Güncelleme:
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İnter ve A Milli Takım'ın yıldız futbolcusu Hakan Çalhanoğlu, bu kez sahadaki performansıyla değil, Formula 1'de tercih ettiği tarzıyla gündeme geldi.
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Monza Pisti'nde düzenlenen İtalya Grand Prix'sini eşi Sinem Çalhanoğlu ile birlikte takip eden futbolcu, etkinlik alanında çekilen kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.
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Çalhanoğlu; düz beyaz tişörtünü, diz altına inen bol siyah şortu, uzun beyaz çorapları ve siyah loafer ayakkabılarıyla tamamladığı tarzıyla sosyal medyada oldukça konuşuldu.