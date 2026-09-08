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        Haberler Magazin Hakan Çalhanoğlu'nun Formula 1 tarzı dikkat çekti

        Hakan Çalhanoğlu'nun Formula 1 tarzı dikkat çekti

        F1 İtalya Grand Prix'sini eşi Sinem Çalhanoğlu ile izleyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, tercih ettiği kombiniyle sosyal medyada oldukça konuşuldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Eylül 2026 - 11:25 Güncelleme:
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        İnter ve A Milli Takım'ın yıldız futbolcusu Hakan Çalhanoğlu, bu kez sahadaki performansıyla değil, Formula 1'de tercih ettiği tarzıyla gündeme geldi.

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        Monza Pisti'nde düzenlenen İtalya Grand Prix'sini eşi Sinem Çalhanoğlu ile birlikte takip eden futbolcu, etkinlik alanında çekilen kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

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        Çalhanoğlu; düz beyaz tişörtünü, diz altına inen bol siyah şortu, uzun beyaz çorapları ve siyah loafer ayakkabılarıyla tamamladığı tarzıyla sosyal medyada oldukça konuşuldu.

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        2017 yılında Sinem Çalhanoğlu ile nikah masasına oturan futbolcunun Liya, Ayaz ve Asil Can adında üç çocuğu bulunuyor.

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        #Hakan Çalhanoğlu
        #Sinem Çalhanoğlu
        #F1 İtalya Grand Prix
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