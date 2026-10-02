Işın Karaca'dan aşk dolu paylaşım

"SENELER NE ÇABUK GEÇİYOR"

Karaca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Sevgilim... Seneler ne çabuk geçiyor. İlişkimizin 8'inci, evliliğimizin 3'üncü yılı huzur ve sağlıkla geçsin. Yoldaşım, sırdaşım, en iyi arkadaşım, koruyanım, sessizliğinden asla rahatsız olmadığım, en çok güldüğüm, birlikte dünyayı el ele gezmeyi sevdiğim, beni ben olduğum için seven sen... İşimiz, evimiz, sevdiklerimiz... Adın gibisin kocam. Can'ım, seni çok seviyorum. Nice birlikte yıllara.