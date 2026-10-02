Işın Karaca'dan aşk dolu paylaşım
Müzisyen Can Yapıcıoğlu ile evliliğinde 3 yılı geride bırakan Işın Karaca, yıl dönümünü sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımla kutladı
Ünlü şarkıcı Işın Karaca, müzisyen Can Yapıcıoğlu ile 2023 yılında dünyaevine girmişti.
Mutlu birlikteliklerini sürdüren çiftten Işın Karaca, evlilik yıldönümlerinde sosyal medya hesabından romantik bir paylaşım yaptı.
Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken Işın Karaca, Can Yapıcıoğlu ile evliliğinin 3'üncü yıl dönümünü kutladı.
Instagram hesabından eşiyle birlikte geçirdiği anlara ait fotoğrafları paylaşan şarkıcı, Yapıcıoğlu’na olan sevgisini dile getirdi.
"SENELER NE ÇABUK GEÇİYOR"
Karaca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Sevgilim... Seneler ne çabuk geçiyor. İlişkimizin 8'inci, evliliğimizin 3'üncü yılı huzur ve sağlıkla geçsin. Yoldaşım, sırdaşım, en iyi arkadaşım, koruyanım, sessizliğinden asla rahatsız olmadığım, en çok güldüğüm, birlikte dünyayı el ele gezmeyi sevdiğim, beni ben olduğum için seven sen... İşimiz, evimiz, sevdiklerimiz... Adın gibisin kocam. Can'ım, seni çok seviyorum. Nice birlikte yıllara.