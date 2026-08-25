Jared Leto sevgilisi Thet Thinn ile öpüşürken görüntülendi
Jared Leto, cinsel taciz iddialarıyla karşı karşıya kaldıktan sonra, kamuoyu karşısına ilk olarak, sevgilisi Thet Thinn ile öpüşürken çıktı
Oscar'lı oyuncu Jared Leto ve model sevgilisi Thet Thinn'in ilişkisi tam gaz sürüyor. İkili, Aralık 2025'te Aspen gezisi sırasında el ele tutuşurken görüldükten aylar sonra, dün Los Angeles Havalimanı'nda öpüşürken görüntülendi.
Özel jetten inen çift, pistte bekleyen araçlarına binmeden önce birbirlerine sevgi gösterisinde bulundu.
Leto ve Thinn'in adı, ilk olarak 2023 yılında ünlü modelin, Leto'nun müzik grubu 30 Seconds to Mars'ın 'Stuck' klibinde yer almasının ardından aşk dedikodularına konu olmuştu.
Leto, Instagram paylaşımında 'Beauty' adıyla da bilinen Thinn'in performansını övgüyle değerlendirerek, "Güzel ama savaşın harap ettiği, şiddetli bir çatışmanın ortasında bulunan Myanmar'da doğan Beauty, videoya zarafet, incelik ve ağırlık kattı, bu da klibi çok daha özel kıldı. Bu projeye çok emek veren ve kendilerini bu kadar adayan herkese tekrar teşekkürler. Çok minnettarım" demişti.
HAKKINDA CİNSEL TACİZ İDDİALARI VAR
Çiftin gece geç saatlerde yaptığı özel jet uçuşu, Leto'nun cinsel taciz iddialarıyla karşı karşıya kaldıktan sonra kamuoyunda fotoğraflandığı ilk anlardan biri oldu. 2002 ile 2016 yılları arasında aktörle ilgili iddia edilen olayları detaylandıran, 10 kadının yer aldığı bir BBC belgeselinin ardından, Leto yoğun bir eleştiriyle karşı karşıya kaldı. Dört kadın Leto'yu cinsel saldırı, cinsel saldırı tehdidi veya diğer uygunsuz davranışlarla suçlarken, birçoğu o sırada ergen olduklarını iddia etti.
Kadınlardan biri, 17 yaşındayken bir motel banyosunda Leto'nun kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürdü. Bir diğeri ise, sanatçıyı, henüz 19 yaşındayken kendisine cinsel saldırıda bulunmakla tehdit ettiğini iddia etti.
Bir başka kadın, cinsel ilişkiye girdikleri sırada 17 yaşında olduğunu ve California yasalarına göre rıza gösterme yaşına ulaşmadığını söyledi. Ayrıca Leto'ya bunu söylediğinde, Leto'nun yaşını umursamazca davrandığını iddia etti.
Başka bir kadın da 16 yaşındayken başına gelen bir cinsel istismar iddiasında bulundu. Buna göre, Leto kendisiyle cinsel ilişkiye girmeyi teklif etmiş, kadından gizlilik sözleşmesi imzalamasını istemiş, ancak kadın bunu reddetmişti. BBC, bu gizlilik sözleşmesini gördüğünü belirtti. BBC belgeselinde daha fazla iddia yer aldı, ancak Jared Leto bunların hepsini reddetti.