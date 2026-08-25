Jared Leto sevgilisi Thet Thinn ile öpüşürken görüntülendi

Leto, Instagram paylaşımında 'Beauty' adıyla da bilinen Thinn'in performansını övgüyle değerlendirerek, "Güzel ama savaşın harap ettiği, şiddetli bir çatışmanın ortasında bulunan Myanmar'da doğan Beauty, videoya zarafet, incelik ve ağırlık kattı, bu da klibi çok daha özel kıldı. Bu projeye çok emek veren ve kendilerini bu kadar adayan herkese tekrar teşekkürler. Çok minnettarım" demişti.