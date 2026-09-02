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        Haberler Dünyadan Jennifer Lopez'in egzersiz şıklığı

        Jennifer Lopez'in egzersiz şıklığı

        Egzersiz alışkanlığından asla vazgeçmeyen Jennifer Lopez, spor salonuna giderken yaptığı şık giyim tercihiyle dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Eylül 2026 - 11:34 Güncelleme:
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        Jennifer Lopez, egzersiz rutininden asla vazgeçmiyor. 57 yaşındaki şarkıcı, sahnedeki enerjik ve fit görünümünü de bu alışkanlığına borçlu.

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        Her zaman katıldığı etkinliklerde, kırmızı halılarda şıklığıyla adından söz ettiren sanatçı, spor salonunda bile sade giyinmeyi tercih etmiyor.

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        Amerikalı şarkıcı, Santa Monica'da bir spor salonuna giderken görüntülendiğinde baştan aşağı bordo renkli bir spor kıyafet tercih etmişti. Uyumlu beyzbol şapkası ve büyük boy güneş gözlükleriyle dikkat çeken Lopez, antrenmana giderken bile makyaj yapmayı ihmal etmemişti.

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        Formunu neredeyse spor salonundan hiç çıkmamasına borçlu olan Lopez, sıkı çalışma sonucu geliştirdiği karın kaslarını zaman zaman sosyal medyada gururla sergiliyor.

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        #Jennifer Lopez
        #spor
        #egzersiz
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