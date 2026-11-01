Katy Perry ve Justin Trudeau'dan macera dolu doğum günü kutlaması

"Justin'le turne sırasında tanıştım ve sonra her şey değişti" diyen Perry, “Sözleri biliyor, destekleyici ve hayranlık duyuyor; bu gerçekten iyileştirici. O gerçekten kalbiyle hareket ediyor ve bence bu konuda aynı fikirdeyiz. Çok minnettarım" sözlerini kullanmıştı.