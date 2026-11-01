Katy Perry ve Justin Trudeau'dan macera dolu doğum günü kutlaması
2025 yazından bu yana birliktelik yaşayan pop yıldızı Katy Perry ile Justin Trudeau, macera dolu bir tatile çıkarak Perry'nin doğum gününü kutladı
Amerikalı pop yıldızı Katy Perry, 42'nci doğum gününü eski Kanada Başbakanı sevgilisi Justin Trudeau ile birlikte kutladı. Perry, macera dolu kutlamalarından bir kesiti sosyal medya hesabında paylaştı.
Fotoğraflarda, dağcılık ekipmanlarıyla donanmış çift, dağın tepesinde birbirlerine öpücük kondururken, ip kullanarak dağdan aşağı inmeye çalışırken, nehirde kanoyla gezerken görülüyor.
Perry, "Bana 42'nin aslında her şeyin cevabı olduğu açıklandı. Hâlâ anlamasam da, seninle birlikte 42 yaşına girebildiğim sürece sorun yok" diye yazdı.
Perry ve üç çocuk babası 54 yaşındaki siyasetçi, ilk olarak Temmuz 2025'te aşk yaşadıkları haberleriyle gündeme gelmiş, aynı yılın kış aylarında Instagram üzerinden ilişkilerini resmen duyurmuşlardı.
Perry, bir röportajında sevgilisi Trudeau hakkında konuşurken, onunla 'The Lifetimes' adlı turnesi esnasında tanıştıklarından bahsetmiş, "Bu turneden en büyük hediyeyi aldım: Hayatımın aşkıyla tanıştım" ifadesini kullanmıştı.
"Justin'le turne sırasında tanıştım ve sonra her şey değişti" diyen Perry, “Sözleri biliyor, destekleyici ve hayranlık duyuyor; bu gerçekten iyileştirici. O gerçekten kalbiyle hareket ediyor ve bence bu konuda aynı fikirdeyiz. Çok minnettarım" sözlerini kullanmıştı.
Perry, oyuncu Orlando Bloom ile 2016'da başlayan ilişkisini 2025 yazında bitirdi. Bu ilişkisinden 2020'de kızı Daisy Dove dünyaya geldi.
Justin Trudeau ise 18 yıllık evliliğin ardından Sophie Grégoire Trudeau'dan ayrıldığını 2023 yılında duyurdu. İkilinin 18 yaşında Xavier adında bir oğulları, 17 yaşında Ella-Grace adında bir kızları ve 12 yaşında Hadrien adında bir oğulları var.