Kim Kardashian kaybettiği baro sınavına yeniden girecek
Babası Robert Kardashian'ın izinden giderek avukat olmak isteyen Kim Kardashian, bir türlü kazanamadığı baro sınavına yeniden hazırlanacağını açıkladı
Kim Kardashian, 2003'te hayatını kaybeden avukat babası Robert Kardashian'ın izinden giderek avukat olmak istiyor. 46 yaşındaki realite şov yıldızı ve milyarder girişimci, geçen yıl California baro sınavında başarısız olduktan sonra avukat olma planlarıyla ilgili yeni bir gelişmeyi paylaştı.
Kardashian, People dergisine verdiği yeni röportajında hukuk kariyeri hakkında konuştu ve sınava tekrar girmeyi planladığını açıkladı. Yeterli hazırlık süresine sahip olduğundan emin olmak istediğini belirten Kardashian, başka bir deneme için acele etmediğini söyledi.
"DOĞRU ANI BEKLİYORUM"
"Sürekli baro sınavını düşünüyorum" diyen televizyon yıldızı, sınava tekrar girmek için doğru zamanı bulmak istediğini belirtti.
"Acele etmeyeceğim ve doğru anı bekleyeceğim, bu konuya odaklanmak için biraz boş zamanım olana kadar bekleyeceğim" diyen Kardashian, bir sonraki denemesi için henüz bir tarih açıklamadı.
DİZİDE AVUKATI CANLANDIRIYOR
Ryan Murphy'nin hukuk draması türündeki dizisi 'All's Fair' dizisinde hırslı bir avukatı canlandıran Kardashian'a, rol arkadaşı Sarah Paulson da destek verdi.
Dizinin ikinci sezon galasında konuşan Paulson, Kardashian'ın hukuk alanındaki hedeflerine destek verdiğini belirterek, onun başarılı bir avukat olacağına inandığını söyledi. Paulson, "Harika bir avukat olacağından eminim" ifadesini kullandı.
Kardashian, geleneksel bir hukuk fakültesine gitmeyi gerektirmeyen, avukat olmanın alternatif bir yolu olan California Hukuk Bürosu Çalışma Programı'nı tamamladıktan sonra Temmuz 2025'te California baro sınavına girmişti. Kasım 2025'te sınavı gçemediğini açıklayan ünlü isim, avukat olma hedefinden vazgeçmediğini de net bir şekilde belirtmişti.
Kardashian, ilk olarak 2019'da avukat olma planlarını kamuoyuna açıklamış, bu kararında kısmen babası Robert Kardashian'dan ve onun ceza adalet reformu alanındaki çalışmalarından ilham aldığını söylemişti.
Aralık 2021'de dört denemeden sonra, genellikle "yeni avukatlık sınavı" olarak bilinen California'nın Birinci Yıl Hukuk Öğrencileri Sınavı'nı geçmişti.
BABASI O.J. SIMPSON'I SAVUNDU
Kim Kardashian'ın babası Robert Kardashian, 1994-1995 yıllarında görülen ve "Yüzyılın Davası" olarak adlandırılan O.J. Simpson cinayet davasında, sanık koltuğundaki en yakın dostu Simpson'ı savunan isimlerden biriydi.