Kim Kardashian kaybettiği baro sınavına yeniden girecek

"DOĞRU ANI BEKLİYORUM"

"Sürekli baro sınavını düşünüyorum" diyen televizyon yıldızı, sınava tekrar girmek için doğru zamanı bulmak istediğini belirtti.

"Acele etmeyeceğim ve doğru anı bekleyeceğim, bu konuya odaklanmak için biraz boş zamanım olana kadar bekleyeceğim" diyen Kardashian, bir sonraki denemesi için henüz bir tarih açıklamadı.