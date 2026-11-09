Leroy Sané'nin sevgilisi Candice Brook'tan dikkat çeken iddia

"OYUNCUNUN KENDİSİ HARİKA BİR İNSAN"

Brook, ailesi ve çocukları olan birini hedef almak istemediğini belirterek, "Bu kişinin ailesi ve çocukları var. Sırf bir kişi ortalığı karıştırıyor diye bir aileyi ve takımı cezalandıracak değilim. Ben öyle biri değilim, tarzım bu değil; uzun vadeli oynarım. Zaten 2 yıldan fazla bir süre sonra bu geçmişte kalmış olacak, neden büyük mesele haline gelsin ki? Ben sadece insanların benim ne kadar rahat ve sakin biri olduğumu anlamadığını belirtiyordum. Kendimi kaybedip ortalığı ayağa kaldıramam; hele ki küçük çocukların pahasına asla. Zaten hep söylediğim gibi, oyuncunun kendisi harika bir insan; o kadın yüzünden herkesin önünde küçük düşürülmeyi hak etmiyor" dedi.