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        Haberler Magazin Leroy Sané'nin sevgilisi Candice Brook'tan dikkat çeken iddia

        Leroy Sané'nin sevgilisi Candice Brook'tan dikkat çeken iddia

        Galatasaray'ın Alman futbolcusu Leroy Sané'nin sevgilisi Candice Brook, Sané'ye takım arkadaşlarından birinin sevgilisinin mesaj atarak yakınlaşmaya çalıştığını öne sürdü. Brook, söz konusu kişinin Türk olmadığını belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Kasım 2026 - 19:06 Güncelleme:
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        Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Leroy Sané'nin sevgilisi Candice Brook, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Brook, Sané'nin takım arkadaşlarından birinin sevgilisinin futbolcuya mesaj atarak yakınlaşmaya çalıştığını öne sürdü.

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        Candice Brook, söz konusu futbolcunun takım için önemli bir isim olduğunu vurgulayarak adını açıklamaktan kaçınırken, isimleri paylaşması hâlinde Galatasaray'da büyük bir tartışma yaşanabileceğini öne sürdü.

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        "ORTALIĞI KARIŞTIRAN BİRİ DEĞİLİM"

        Brook, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Asıl tuhaf olan, Galatasaray'daki takım arkadaşının sevgilisinin Leroy'a mesaj atıp yakınlaşmaya çalışmasıydı. Asıl tuhaf olan, benim onu evire çevire dövmeyip görmezden gelmiş olmamdı. Ancak bunu dışarıya yansıtmadım. Tek bir hareketim bütün kulübü ayağa kaldırmaya yeterdi. Ben ortalığı karıştıran biri değilim, huzuru seçiyorum.

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        "OYUNCUNUN KENDİSİ HARİKA BİR İNSAN"

        Brook, ailesi ve çocukları olan birini hedef almak istemediğini belirterek, "Bu kişinin ailesi ve çocukları var. Sırf bir kişi ortalığı karıştırıyor diye bir aileyi ve takımı cezalandıracak değilim. Ben öyle biri değilim, tarzım bu değil; uzun vadeli oynarım. Zaten 2 yıldan fazla bir süre sonra bu geçmişte kalmış olacak, neden büyük mesele haline gelsin ki? Ben sadece insanların benim ne kadar rahat ve sakin biri olduğumu anlamadığını belirtiyordum. Kendimi kaybedip ortalığı ayağa kaldıramam; hele ki küçük çocukların pahasına asla. Zaten hep söylediğim gibi, oyuncunun kendisi harika bir insan; o kadın yüzünden herkesin önünde küçük düşürülmeyi hak etmiyor" dedi.

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        "TÜRK BİRİ DEĞİL"

        Öte yandan Brook, bir takipçisinin mesaj atan kişinin Türk olup olmadığı yönündeki sorusunu ise "Hayır, aslında Türk biri değil" şeklinde yanıtladı.

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        #galatasaray
        #Leroy Sane
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