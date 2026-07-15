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        Haberler Magazin Lizge Cömert ile Bilal Yiğit Koçak'ın 4 yıllık aşkının bittiği iddia edildi

        Lizge Cömert ile Bilal Yiğit Koçak'ın 4 yıllık aşkının bittiği iddia edildi

        Yaklaşık dört yıldır gözlerden uzak bir ilişki sürdüren ünlü oyuncular Lizge Cömert ve Yiğit Koçak'ın yollarını ayırdığı öne sürüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 20:45 Güncelleme:
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        Aynı projede tanışan ve yaklaşık dört yıldır gözlerden uzak bir ilişki sürdüren oyuncular Lizge Cömert ile Bilal Yiğit Koçak hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

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        Sosyal medyada ve magazin basınına yansıyan haberlerde ayrılık söylentileri gündeme gelirken, ikilinin ilişkilerini neden sonlandırdığına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

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        Zaman zaman katıldıkları etkinliklerde birlikte görüntülenen ve sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapan çiftin, şu an için birbirlerini takip etmeye devam ettiği görüldü.

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        Lizge Cömert ve Bilal Yiğit Koçak cephesinden ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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        #Yiğit Koçak
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