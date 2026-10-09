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        Haberler Magazin Melike Şahin anne oldu

        Melike Şahin anne oldu

        Geçtiğimiz yıllarda Sedat Arpalık ile evlenen şarkıcı Melike Şahin, ilk bebeğini dünyaya getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Ekim 2026 - 11:37 Güncelleme:
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        2023 yılında 6 yıllık sevgilisi Sedat Arpalık ile evlenen Melike Şahin, anne oldu.

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        Sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getiren Şahin ile Arpalık, ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Çiftin bebeklerinin ismi henüz açıklanmadı.

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        Nisan ayında hamile olduğunu açıklayan Şahin, oğluna kavuşmak için gün sayarken sosyal medya hesabından karnı burnunda pozlarını paylaşmıştı.

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        #Melike Şahin
        #Hamile
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