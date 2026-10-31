Mert Demir, hayranı tarafından boynundan öpüldü
Yenikapı'da sahne alan Mert Demir, konser sırasında beklenmedik bir olayla karşılaştı. Sahneye çıkan erkek bir hayranının kendisini boynundan öpmesiyle şaşkınlık yaşayan şarkıcı, kısa süreliğine şarkısına devam edemedi
Ünlü şarkıcı Mert Demir, Cumhuriyet'in 103'üncü yıl kutlamaları kapsamında geçtiğimiz günlerde Yenikapı'da sahne aldı.
Yağmura rağmen konserine devam eden Demir, şarkılarıyla dinleyicilerine unutulmaz bir akşam yaşattı.
Yağmur nedeniyle sahnenin arka tarafına geçmeyeceğini belirten şarkıcı, dinleyicilerine, "Bu akşam asla arka tarafa gitmeyeceğim, hep beraber ıslanacağız. Yağmur bize engel olamaz" sözleriyle seslendi.
Şarkılarını seslendirdiği sırada ise Mert Demir, beklemediği bir olayla karşılaştı. Konserin ilerleyen dakikalarında erkek bir hayranı sahneye çıkarak şarkıcının yanına geldi.
Hayranının kendisini boynundan öpmesiyle şaşkınlık yaşayan Demir, kısa süreliğine şarkısına devam edemedi. Beklenmedik anlar, konserin dikkat çeken gelişmelerinden biri oldu.
Öte yandan, uzun süredir oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan şarkıcının özel hayatı da dikkat çekiyor.