Mert Öcal ve Sude Burcu'nun kızları dünyaya geldi
Mert Öcal ile Sude Burcu, kızları Mira'yı kucaklarına aldı. İlk kez anne-baba olan çift, mutluluklarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla duyurdu
Giriş: 24 Eylül 2026 - 19:06 Güncelleme:
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Ünlü oyuncu Mert Öcal ile taekwondocu Sude Burcu, 2024 yılında nikâh masasına oturarak hayatlarını birleştirmişti.
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Evliliklerinin ardından bebek heyecanı yaşayan çift, geçtiğimiz yıl bir kız çocuklarının olacağını açıklamıştı.
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Mert Öcal ve Sude Burcu, kızları Mira'yı kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı.