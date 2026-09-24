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        Haberler Magazin Mert Öcal ve Sude Burcu'nun kızları dünyaya geldi

        Mert Öcal ve Sude Burcu'nun kızları dünyaya geldi

        Mert Öcal ile Sude Burcu, kızları Mira'yı kucaklarına aldı. İlk kez anne-baba olan çift, mutluluklarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Eylül 2026 - 19:06 Güncelleme:
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        Ünlü oyuncu Mert Öcal ile taekwondocu Sude Burcu, 2024 yılında nikâh masasına oturarak hayatlarını birleştirmişti.

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        Evliliklerinin ardından bebek heyecanı yaşayan çift, geçtiğimiz yıl bir kız çocuklarının olacağını açıklamıştı.

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        Mert Öcal ve Sude Burcu, kızları Mira'yı kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

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        "HOŞ GELDİN KIZIM"

        Öcal, mutluluğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Oyuncu, kızının fotoğrafına, "Hayatımdaki en güzel fotoğraf. Hoş geldin kızım" notunu düştü.

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        #Mert Öcal
        #Sude Burcu
        #mira
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