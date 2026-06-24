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        Haberler Magazin Nilsu Berfin Aktaş, rotayı Yunanistan'a çevirdi - Magazin haberleri

        Nilsu Berfin Aktaş, rotayı Yunanistan'a çevirdi

        Tatiline Mikonos'ta devam eden ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, tatil paylaşımlarıyla sosyal medyada dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 23:04 Güncelleme:
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        Bodrum tatili sonrası istikametini yurt dışına çeviren Nilsu Berfin Aktaş, tatiline hız kesmeden devam ediyor.

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        Yazın vazgeçilmezi deniz ve güneşle keyifli bir gün geçiren oyuncunun imaj değişikliği de dikkatlerden kaçmadı.

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        Saçlarını kestirdiği görülen Aktaş, havuzun içinde verdiği pozları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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        Öte yandan Aktaş, SHOW TV'de Demet Akalın ve Sinan Akçıl'ın sunumuyla ekrana gelen 'Yaz Şarkısı' programının ilk bölümüne konuk olmuş, eski ilişkisiyle ilgili yıllar sonra bir itirafta bulunmuştu.

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        "O KADAR ACIMASIZ DEĞİLDİM"

        2024 yılında aşk yaşayıp aynı yıl ayrıldığı, Blok3 adıyla tanınan rapçi Hakan Aydın'ın söylediği şarkıların kendisi için yazılmadığını belirten oyuncu, "O şarkılar bana yazılmadı. Çünkü ben o kadar acımasız değildim" dedi.

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        #Nilsu Berfin Aktaş
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