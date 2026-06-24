Nilsu Berfin Aktaş, rotayı Yunanistan'a çevirdi
Tatiline Mikonos'ta devam eden ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, tatil paylaşımlarıyla sosyal medyada dikkat çekti
Bodrum tatili sonrası istikametini yurt dışına çeviren Nilsu Berfin Aktaş, tatiline hız kesmeden devam ediyor.
Oyuncu, bu kez tercihini Yunanistan'ın Mikonos Adası'ndan yana kullanarak enerji depoluyor.
Yazın vazgeçilmezi deniz ve güneşle keyifli bir gün geçiren oyuncunun imaj değişikliği de dikkatlerden kaçmadı.
Saçlarını kestirdiği görülen Aktaş, havuzun içinde verdiği pozları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Öte yandan Aktaş, SHOW TV'de Demet Akalın ve Sinan Akçıl'ın sunumuyla ekrana gelen 'Yaz Şarkısı' programının ilk bölümüne konuk olmuş, eski ilişkisiyle ilgili yıllar sonra bir itirafta bulunmuştu.
"O KADAR ACIMASIZ DEĞİLDİM"
2024 yılında aşk yaşayıp aynı yıl ayrıldığı, Blok3 adıyla tanınan rapçi Hakan Aydın'ın söylediği şarkıların kendisi için yazılmadığını belirten oyuncu, "O şarkılar bana yazılmadı. Çünkü ben o kadar acımasız değildim" dedi.