Nilsu Berfin Aktaş, rotayı Yunanistan'a çevirdi

"O KADAR ACIMASIZ DEĞİLDİM"

2024 yılında aşk yaşayıp aynı yıl ayrıldığı, Blok3 adıyla tanınan rapçi Hakan Aydın'ın söylediği şarkıların kendisi için yazılmadığını belirten oyuncu, "O şarkılar bana yazılmadı. Çünkü ben o kadar acımasız değildim" dedi.