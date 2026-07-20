Özge Özpirinçci-Burak Yamantürk çiftinin tatili devam ediyor
Bodrum'da tatil yapan oyuncu çift Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk, kızları Mercan ile birlikte rotayı denize çevirdi
Giriş: 20 Temmuz 2026 - 07:44 Güncelleme:
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk, yaz tatillerini Bodrum'da sürdürüyor.
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Geçtiğimiz haftalarda Bodrum Ortakent'te objektiflere yansıyan çift, bu kez Bitez'de görüntülendi.
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Rotayı denize çeviren oyuncu çift, tatillerine devam edeceklerini söyledi.
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Özge Özpirinçci, ailesiyle tekneye geçeceği esnada basın mensuplarına el salladı.
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Ünlü çiftin keyifli anları objektiflere böyle yansıdı.
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Öte yandan 18 Eylül 2021'de evlenen Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk, kızları Mercan'ı aynı yıl Kasım ayında kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşamıştı.
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