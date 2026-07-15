Paul Wesley ve Natalie Kuckenburg dünyaevine girdi
'The Vampire Diaries' dizisinin yıldızı Paul Wesley, uzun süredir birlikte olduğu model Natalie Kuckenburg ile sade bir törenle evlendi. Çift, mutlu haberi paylaştıkları düğün fotoğraflarıyla duyurdu
'The Vampire Diaries' dizisinde canlandırdığı 'Stefan Salvatore' karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Paul Wesley, 3'üncü kez nikah masasına oturdu.
43 yaşındaki oyuncu kendisinden 17 yaş küçük Brezilyalı model sevgilisi Natalie Kuckenburg ile California'nın Santa Barbara kentinde sade bir törenle dünyaevine girdi.
Kasım 2022'de birlikte oldukları ortaya çıkan çift, yakın çevrelerinin katıldığı sade bir resmi nikâh töreniyle evlendi. Mutlu haberi ise 26 yaşındaki model, sosyal medya hesabından paylaştığı düğün fotoğraflarıyla duyurdu.
Çiftin hikâyesi ise New York'ta bir barda başlamıştı. Geçtiğimiz yaz aynı mekânda evlenme teklifi alan Natalie Kuckenburg, yüzüğünü paylaşarak, "Evet. Her zaman ve sonsuza dek" mesajını yayımlamıştı.
Öte yandan Paul Wesley, ilk evliliğini oyuncu Torrey DeVitto ile yaptı. Çift, 2011 yılında New York'ta evlendi ve 2013'te yollarını ayırdı.
Wesley, 2019 yılında sessiz sedasız evlendiği Ines de Ramon ile ise 2022 yılında ayrılık kararı aldı. Wesley'nin eski eşi Ines de Ramon, kısa süre önce oyuncu Brad Pitt ile ilişkisini sosyal medyada resmileştirmişti.