Perihan Savaş'tan kızı Melek Zübeyde'ye: Ailemizin en büyük şansısın
Perihan Savaş, 43 yaşına giren kızı Melek Zübeyde Akkaş'ın doğum gününü kutladı. Savaş, kızına, "Sen benim kolum kanadım, ailemizin en büyük şansısın" sözleriyle seslendi
Giriş: 10 Kasım 2026 - 19:26 Güncelleme:
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Usta oyuncu Perihan Savaş, İbrahim Tatlıses ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Melek Zübeyde Akkaş'ın yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla kutladı.
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43'üncü yaşına giren kızının fotoğraflarını takipçileriyle buluşturan Savaş, duygusal bir nota imza attı.
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"İYİ Kİ VARSIN MELEĞİM"
Savaş paylaşımında, "İlk göz ağrım, birtanem... Sen benim kolum kanadım, ailemizin en büyük şansısın. İyi ki varsın meleğim, iyi ki doğdun. Yeni yaşın sana gönlünden geçen tüm güzellikleri getirsin" ifadelerine yer verdi.