Perihan Savaş'tan kızı Melek Zübeyde'ye: Ailemizin en büyük şansısın

Galatasaray'da Osimhen müjdesi! Aston Villa maçına yetişecek mi? Leao'dan kötü haber

Galatasaray'da Victor Osimhen'in sahalara dönüşü için geri sayım başladı! Yıldız golcü için hedef, Aston Villa karşılaşmasına yetişmek. Geçirdiği cerrahi operasyonun iyi geçtiği öğrenilen Osimhen'in, 21. günün ardından antrenmanlara başlaması bekleniyor. Öte yandan Leao'dan 4 hafta sahalardan uzak k... Daha Fazla Göster Galatasaray'da Victor Osimhen'in sahalara dönüşü için geri sayım başladı! Yıldız golcü için hedef, Aston Villa karşılaşmasına yetişmek. Geçirdiği cerrahi operasyonun iyi geçtiği öğrenilen Osimhen'in, 21. günün ardından antrenmanlara başlaması bekleniyor. Öte yandan Leao'dan 4 hafta sahalardan uzak kalacağı haberi geldi. Rizespor ve AEK karşılaşmalarına yetişmesi ise gerçekçi bir hedef olarak değerlendiriliyor. Osimhen ne zaman takıma dönecek? Aston Villa maçında forma giyebilecek mi? Leao'nun son durumu ne? HT Spor muhabiri Çağatay Çelik, Galatasaray'daki son gelişmeleri ve yıldız futbolcuların sağlık durumlarına ilişkin detayları aktarıyor. Daha Az Göster