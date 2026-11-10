Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Perihan Savaş'tan kızı Melek Zübeyde'ye: Ailemizin en büyük şansısın

        Perihan Savaş'tan kızı Melek Zübeyde'ye: Ailemizin en büyük şansısın

        Perihan Savaş, 43 yaşına giren kızı Melek Zübeyde Akkaş'ın doğum gününü kutladı. Savaş, kızına, "Sen benim kolum kanadım, ailemizin en büyük şansısın" sözleriyle seslendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Kasım 2026 - 19:26 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Usta oyuncu Perihan Savaş, İbrahim Tatlıses ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Melek Zübeyde Akkaş'ın yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla kutladı.

        2

        43'üncü yaşına giren kızının fotoğraflarını takipçileriyle buluşturan Savaş, duygusal bir nota imza attı.

        3

        "İYİ Kİ VARSIN MELEĞİM"

        Savaş paylaşımında, "İlk göz ağrım, birtanem... Sen benim kolum kanadım, ailemizin en büyük şansısın. İyi ki varsın meleğim, iyi ki doğdun. Yeni yaşın sana gönlünden geçen tüm güzellikleri getirsin" ifadelerine yer verdi.

        4

        Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses, 1979 yılında nikah masasına oturmuş, çiftin evliliği 1982 yılında sona ermişti. İkilinin bu birlikteliğinden olan kızları Melek Zübeyde, 1983 yılında dünyaya gelmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Galatasaray'da Osimhen müjdesi! Aston Villa maçına yetişecek mi? Leao'dan kötü haber

        Galatasaray'da Victor Osimhen'in sahalara dönüşü için geri sayım başladı! Yıldız golcü için hedef, Aston Villa karşılaşmasına yetişmek. Geçirdiği cerrahi operasyonun iyi geçtiği öğrenilen Osimhen'in, 21. günün ardından antrenmanlara başlaması bekleniyor. Öte yandan Leao'dan 4 hafta sahalardan uzak k...
        #perihan savaş
        #İbrahim Tatlıses
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İlham Aliyev, COP31 için Antalya'da
        İlham Aliyev, COP31 için Antalya'da
        Çelik fabrikasındaki faciada can kaybı 18'e yükseldi
        Çelik fabrikasındaki faciada can kaybı 18'e yükseldi
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        Hegseth: Azil süreci tam bir saçmalık
        Hegseth: Azil süreci tam bir saçmalık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bugün Ne Oldu? 10 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 10 Kasım 2026 haberleri
        ABD enflasyonu altını vurdu
        ABD enflasyonu altını vurdu
        Bulgaristan'da 70 araçlık zincirleme kaza
        Bulgaristan'da 70 araçlık zincirleme kaza
        "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"
        "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        Gündem sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele
        Gündem sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele
        "Annelik çok güzel, keşke tatsaydım"
        "Annelik çok güzel, keşke tatsaydım"
        Aşırı işlenmiş gıdalar, sessiz beyin hasarı riskini yüzde 40 artırıyor
        Aşırı işlenmiş gıdalar, sessiz beyin hasarı riskini yüzde 40 artırıyor
        Başkent bembeyaz!
        Başkent bembeyaz!
        İsrail'de "Değişim Bloğu" kilit isimlerde uzlaştı
        İsrail'de "Değişim Bloğu" kilit isimlerde uzlaştı
        9. kattan düşen kadının eşi tutuklandı
        9. kattan düşen kadının eşi tutuklandı
        Enerji dönüşümü için 300 milyar dolarlık yatırım
        Enerji dönüşümü için 300 milyar dolarlık yatırım
        Fobiye rağmen son 10 yılın en iyisi!
        Fobiye rağmen son 10 yılın en iyisi!
        10 Kasım'da COP31'de duygusal anma
        10 Kasım'da COP31'de duygusal anma
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!