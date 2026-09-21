Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın kızı Londra'ya gitti
Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın kızı Su Atacan, üniversite eğitimi için İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti. Kızlarını yeni yaşam alanına yerleştiren ünlü çift, sosyal medya hesaplarından duygusal paylaşımlarda bulundu
Oyuncu Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çiftinin kızları Su Atacan, eğitim hayatında yeni bir döneme adım attı.
Türkiye'deki lise eğitimini tamamlayan Su Atacan, üniversite eğitimi için İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti. Ailesi de bu özel gününde Su'yu yalnız bırakmadı.
Yaklaşık altı büyük valizle Londra'nın yolunu tutan genç kız, kalacağı odaya yerleşerek ailesinden ayrı yaşayacağı yeni hayatına ilk adımı attı.
Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti de Londra'ya giderek hem Su'nun yerleşmesine yardımcı oldu hem de yeni başlangıcında yanında yer aldı. Kızının farklı bir ülkede tek başına yaşamaya başlamasıyla duygusal anlar yaşayan Yağmur Atacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gururunu ve sevgisini dile getirdi.
"YOLUN AÇIK OLSUN KIZIM"
Atacan, veda mesajında şu ifadeleri kullandı: Kızım bugün eğitim hayatına bambaşka bir kapı açıyor. Sadece ailesinden ayrıldığı yeni evinin değil, aynı zamanda yepyeni arkadaşlarının ve başka bir ülkenin kapısı bu kapı... Aşk ile dünyaya geldin, sevgi ile büyüdün; şimdi sıra sorumluluklarını almana geldi! Altı büyük valizle geldin, omuzlarında başarı apoletleri ile dönmeni bekliyoruz ülkemize. Yolun açık olsun kızım, seni çok seviyorum.
Pınar Altuğ da kızının Londra'daki yeni hayatının ilk gününü sosyal medyadan duyurdu. Ünlü oyuncu, kızının yurt odasından bir kareyi paylaşarak "Yolun açık olsun güzel bebeğim" notuyla duygularını ifade etti.