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        Haberler Magazin Rabia Soytürk'ten Samet Vuruşan açıklaması: Devam etmiyoruz

        Rabia Soytürk'ten Samet Vuruşan açıklaması: Devam etmiyoruz

        Oyuncu Rabia Soytürk, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı mimar Samet Vuruşan ile birlikteliğinin sona erdiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Eylül 2026 - 09:22 Güncelleme:
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        Uzun süredir aşk yaşayan Rabia Soytürk ile Samet Vuruşan, 2024 yılında evlilik kararı almıştı. Ancak çiftin ilişkisi, 2025 yılı boyunca yaşanan ayrılık ve barışmalar nedeniyle inişli çıkışlı bir süreçten geçmişti.

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        Soytürk ile Vuruşan, geçtiğimiz aylarda yeniden bir araya gelerek birlikteliklerine bir şans daha tanımıştı. Ancak ikiliden sevenlerini üzen haber geldi.

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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Musiki Eğitim Vakfı'nın düzenlediği 'Didede Hayalin' dinletisine katılan Rabia Soytürk, Samet Vuruşan ile birlikteliğini noktaladığını açıkladı.

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        "DEVAM ETMİYORUZ"

        Soytürk, ilişkisiyle ilgili sorulara "Devam etmiyoruz" yanıtını verdi.

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        "UCUZ ATLATTIM"

        Öte yandan geçtiğimiz günlerde köpeği tarafından ısırılan ve yüzünden yaralanan oyuncu, yaşadığı talihsiz olayı da anlattı. Rabia Soytürk, "Bir anda dudağımı ısırdı, çenemde de bir problem oldu. Dikiş atıldı ancak ucuz atlattım diyebilirim" diye konuştu.

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        #Rabia Soytürk
        #Samet Vuruşan
        #Ayrılık
        #aşk
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