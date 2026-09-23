Rabia Soytürk'ten Samet Vuruşan açıklaması: Devam etmiyoruz

"UCUZ ATLATTIM"

Öte yandan geçtiğimiz günlerde köpeği tarafından ısırılan ve yüzünden yaralanan oyuncu, yaşadığı talihsiz olayı da anlattı. Rabia Soytürk, "Bir anda dudağımı ısırdı, çenemde de bir problem oldu. Dikiş atıldı ancak ucuz atlattım diyebilirim" diye konuştu.