Gamze Özçelik'in güzel niyetini kendisi için bir lütuf olarak gördüğünü belirten oyuncu, zor zamanlarında eşinin her zaman yanında olduğunu ifade etti. Gamze Özçelik'i "Kraliçem" sözleriyle anan Strik, mesajını "Senin kralın" ifadesiyle tamamladı.