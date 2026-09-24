Reshad Strik'ten Gamze Özçelik'e: Zor zamanlarımda en büyük destekçim oldun
Reshad Strik, eşi Gamze Özçelik ile çekilen yeni fotoğraflarını paylaşarak ona olan sevgisini dile getirdi
Umuda Koşanlar Derneği'nin kurucusu olan eski oyuncu Gamze Özçelik, 2024 yılında Avustralyalı oyuncu Reshad Strik ile dünya evine girmişti.
Zaman zaman sosyal medya hesaplarından birlikte yer aldıkları kareleri yayımlayan çiftten yeni bir paylaşım geldi.
Reshad Strik, eşiyle çektirdiği fotoğraflarını romantik bir mesaj ile yayımladı.
Eşinin hayatındaki yerini ve kendisine verdiği desteği vurgulayan Strik, "Gülümsediğinde ruhumu aydınlatıyorsun" ifadelerini kullandı.
Gamze Özçelik'in güzel niyetini kendisi için bir lütuf olarak gördüğünü belirten oyuncu, zor zamanlarında eşinin her zaman yanında olduğunu ifade etti. Gamze Özçelik'i "Kraliçem" sözleriyle anan Strik, mesajını "Senin kralın" ifadesiyle tamamladı.
Öte yandan Avustralya'nın Canberra şehrinde dünyaya gelen Reshad Strik, birçok Türk yapımı TV dizisinde rol aldı. Strik, 'Ailenin Yeni Üyesi' adlı belgeselle de tanınıyor.