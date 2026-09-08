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        Haberler Magazin Salma Hayek'ten 60'ıncı yaş pozları

        Salma Hayek'ten 60'ıncı yaş pozları

        Dünyaca ünlü oyuncu Salma Hayek, 60'ıncı yaş gününü kumsalda verdiği cesur pozlarla kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Eylül 2026 - 16:01 Güncelleme:
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        Meksika asıllı ABD’li oyuncu Salma Hayek, doğum günü geleneğini bozmayarak yeni yaşını objektif karşısında kutladı.

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        Hayek, verdiği cesur pozları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Kumsalda sığ sularda uzanarak poz veren ünlü oyuncu, paylaşımına "60 ve minnettar" notunu düştü.

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        Instagram'da 29,2 milyon takipçisi bulunan Hayek'in paylaşımı; Elle Fanning, Paris Hilton, Rita Ora ve Lindsay Lohan gibi dünyaca ünlü isimlerin yanı sıra takipçilerinden de çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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        Salma Hayek, geçtiğimiz yıl da doğum gününü teknede kırmızı bikinisiyle verdiği pozlarla kutlamıştı.

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        Fit görüntüsüyle dikkat çeken oyuncu, o paylaşımında "Güneşin etrafında 59 tur ve hala dans ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

        Fotoğraflar: Instagram, Shutterstock

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