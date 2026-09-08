Salma Hayek'ten 60'ıncı yaş pozları
Dünyaca ünlü oyuncu Salma Hayek, 60'ıncı yaş gününü kumsalda verdiği cesur pozlarla kutladı
Giriş: 08 Eylül 2026 - 16:01 Güncelleme:
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Meksika asıllı ABD’li oyuncu Salma Hayek, doğum günü geleneğini bozmayarak yeni yaşını objektif karşısında kutladı.
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Hayek, verdiği cesur pozları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Kumsalda sığ sularda uzanarak poz veren ünlü oyuncu, paylaşımına "60 ve minnettar" notunu düştü.
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Instagram'da 29,2 milyon takipçisi bulunan Hayek'in paylaşımı; Elle Fanning, Paris Hilton, Rita Ora ve Lindsay Lohan gibi dünyaca ünlü isimlerin yanı sıra takipçilerinden de çok sayıda beğeni ve yorum aldı.