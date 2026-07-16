Shawn Mendes sevgilisi Bruna Marquezine'yi öpmeye doyamadı
Ünlü şarkıcı Shawn Mendes, tatilde Brezilyalı oyuncu sevgilisi Bruna Marquezine'yi öpücüklere boğdu
Kanadalı ünlü şarkıcı Shawn Mendes, Brezilyalı oyuncu sevgilisi Bruna Marquezine ile Rio de Janeiro şehrinin São Conrado adlı sahil bölgesinde tatil yapıyor.
Aşıklar, bir sahil kafesinde sohbet edip birbirlerine sevgi gösterisinde bulunurken objektife yansıdı.
27 yaşındaki Mendes, 30 yaşındaki kız arkadaşı Marquezine'yi öpücüklere boğarak onu ne kadar sevdiğini gösterdi.
Çift, daha sonra birbirlerine sarılarak sahilde yürüyüş yaptı. Bu anlarda görüntülendiklerini fark etseler de rahatsızlık duymadılar.
İlişkilerini gözlerden uzak yaşamak isteyen çift, ilişkilerinin başlarında kameralardan kaçınmak için çaba sarf etmiş ve ilişkilerini gizli tutmak istediklerini belirtmişti. Ancak son aylarda birlikte görüntü vermekten kaçınmıyorlar.
Shawn Mendes'in aşk hayatı uzun zamandır kamuoyunun ilgi odağı halinde. En çok konuşulanı ise 2019'dan 2023'e kadar inişli çıkışlı bir ilişki yaşadığı Camila Cabello ile olan ilişkisiydi. Şarkıcı çiftin göz önünde yaşadıkları ilişkinin bitmesi, hayranlarını üzmüştü.