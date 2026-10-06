Taylor Swift yakın arkadaşı Dakota Johnson'ın doğum gününü kutladı
Taylor Swift, yakın arkadaşı Dakota Johnson'a 'Saturday Night Live' programı sunuculuğu yaparken sürpriz destek sağlamasının ardından, sahne arkasında sürpriz bir de doğum günün kutlaması yaptı
Taylor Swift, yakın arkadaşı Dakota Johnson'ın 'Saturday Night Live' adlı televizyon programında sunuculuk görevini üstlenmesi esnasında sürpriz yaparak, onunla birlikte kamera karşısına geçmişti. İkili, birlikte esprili diyaloglarla seyirci karşısına çıkarak büyük beğeni toplamıştı. Meğer, çekimin kamera arkasında da doğum günü kutlaması gerçekleşmiş.
Skeç programının çekimi tamamlandıktan sonra Swift ve Johnson ikilisi kuliste bir araya geldi. Swift, yakın arkadaşına kamera önünde destek olmasının yanı sıra ona bir de doğum günü sürprizi hazırladı.
36 yaşındaki Swift, arkadaşı Johnson'ın 37'nci yaş günü pastasını elinde tutarak mumlarını üfletti.
Çekim ekibi de alkışlarla Johnson'ın yeni yaşını kutladı.
İkili en son, 2026 MTV Video Müzik Ödülleri'nde kameralar karşısında bir araya gelmişti. Eylül ayında düzenlenen törende Amerikalı pop yıldızı, ilk kez verilen MTV VMA Sanatçı-Yönetmen Onur Ödülü'ne layık görülmüştü.
Swift, kamera arkasındaki çalışmaları, müzik kliplerine ve görsel hikaye anlatımına yaptığı katkılar nedeniyle verilen, türünün ilk örneği olan bu ödülü kabul etmek üzere sahneye çıktığında, ödülünü Dakota Johnson takdim etmişti.
"Öncelikle, bu platformu müzik videolarına bu kadar uzun zamandır sağladığı için MTV'ye teşekkür etmek istiyorum. 20 yıl önce müzik videoları yapmaya ve müzik videolarının bir parçası olmaya başladım, o zamandan beri yaklaşık 60 klibin yapımında yer aldım. Bunların 18'ini ben yazdım ve yönettim. Klip senaryosu yazmayı ve yönetmeyi gerçekten çok seviyorum" şeklinde konuşan Swift ile Johnson, kameralara samimi pozlar vermişti.