Taylor Swift yakın arkadaşı Dakota Johnson'ın doğum gününü kutladı

"Öncelikle, bu platformu müzik videolarına bu kadar uzun zamandır sağladığı için MTV'ye teşekkür etmek istiyorum. 20 yıl önce müzik videoları yapmaya ve müzik videolarının bir parçası olmaya başladım, o zamandan beri yaklaşık 60 klibin yapımında yer aldım. Bunların 18'ini ben yazdım ve yönettim. Klip senaryosu yazmayı ve yönetmeyi gerçekten çok seviyorum" şeklinde konuşan Swift ile Johnson, kameralara samimi pozlar vermişti.