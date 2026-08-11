Yunus Bülbül evlendi
Arabesk ve halk müziği sanatçısı Yunus Bülbül, nikah masasına oturdu
Giriş: 11 Ağustos 2026 - 13:00 Güncelleme:
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Şarkıcılığın yanı sıra pek çok dizide de rol alan Yunus Bülbül, Neslihan Mutlu ile hayatını birleştirdi.
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Çift, Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde nikah masasına oturdu. 71 yaşındaki Bülbül, eşinin de kendisi gibi müzisyen olduğunu söyledi.
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Yunus Bülbül, nikah anlarını, "Çok sevdiğim Neslihan Hanım ile Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde çok şükür imzamızı çaktık. Allah bize sağlıklı mutluluk dolu bir yaşantı versin" mesajıyla paylaştı.