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        Haberler Dünyadan Fransız DJ Kavinsky Paris'teki evinde ölü bulundu

        Fransız DJ Kavinsky Paris'teki evinde ölü bulundu

        Paris Olimpiyatları kapanışında sahne almasıyla hafızalara kazınan DJ Kavinsky, 50 yaşında hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 13:20 Güncelleme:
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        Evinde ölü bulundu

        Dünyaca ünlü Fransız DJ Kavinsky, Paris'teki evinde ölü bulundu. Asıl adı Vincent Belorgey olan sanatçı 50 yaşındaydı.

        Savcılık, olay yerine ilk müdahale edenlerin şüpheli bir unsur bulamaması nedeniyle, ölümün nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldığını belirtti.

        Ryan Gosling'in başrolünde oynadığı 'Drive' filmiyle ünlenen 2010 tarihli 'Nightcall' şarkısının yazarı olarak tanınan DJ Kavinsky, 2024 Olimpiyat Oyunları kapanışında da bu şarkıyı seslendirmişti.

        1975 yılında Paris'te dünyaya gelen Kavinsky, Daft Punk gibi isimlerle birlikte Fransız elektronik müzik sahnesinin önemli isimlerinden biriydi.

        Kavinsky, yakın zamanda, Vincent Cassel'in hayattan bıkmış bir DJ rolünde oynadığı 'Banger' filminde, konuk oyuncu olarak yer aldı.

        Kavinsky kariyeri boyunca iki albüm yayımladı. Biri, 2013'te çıkardığı 'OutRun' ve diğeri de 2022 yapımı 'Reborn'du. İkinci albümde 'Nightcall' şarkısı yer alıyordu ve müzisyenin açıklamasına göre, bu eseri bestelerken 1980'lerin video oyunlarından, 'Miami Vice' gibi polis dizilerinden ve Dario Argento'nun filmlerinden etkilenmişti.

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