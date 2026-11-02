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        Haberler Magazin Funda Arar: Herkes yapay zekayla şarkıcı oluyor

        Funda Arar: Herkes yapay zekayla şarkıcı oluyor

        Funda Arar, yapay zeka ile üretilen şarkılara değinen ve canlı performansın önemini altını çizerek çizerek "Herkes yapay zekayla şarkıcı, söz yazarı, besteci oldu. Ama sıra sahneye gelince iş değişir. Canlı performans, er meydanıdır" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Kasım 2026 - 09:50 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Herkes yapay zekayla şarkıcı oluyor"

        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Funda Arar, Kıbrıs'ta sevenleriyle bir araya geldi. Sahneye çıkmadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı, yoğun geçen yaz sezonunun ardından biletli konser temposunu yavaşlattığını söyledi.

        Arar, bu kararın arkasında ailevi nedenler olduğunu ifade ederek "Bu dönem biraz biletli konserlere ara vermek istedim. Çünkü gerçekten yoruldum. Bir yandan lansmanlar, festivaller, özel işler derken bayağı bir yoğunluk vardı. Bu kış dönemi biraz çocuğuma vakit ayırmak istedim açıkçası. Okulu var, dersleri var, o da bizi özlüyor" dedi.

        "ALGORİTMAYI BOŞ BIRAKMAYA GELMEZ"

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        Dijital platformların sanatçıları sürekli üretime zorladığını ve şarkı yapılarının değiştiğini vurgulayan Funda Arar, sektörün geldiği noktayı şu sözlerle eleştirdi: Artık şarkılar nakaratla başlıyor, algılar değişti. Kafa yormak istemiyoruz artık. Dijital algoritmalar da insanları daha fazla üretmeye yönlendiriyor. Platform sana 'Benim için çalışıyor musun? Her ay bir şarkı koyuyor musun?' diye bakıyor. Eğer yılda bir şarkı koyayım dersen seni şutluyor. Algoritmayı boş bırakmaya gelmez, sürekli stüdyodayız ve çalışıyoruz.

        "SAHNE ER MEYDANI"

        Yapay zekayla üretilen şarkılara değinen ve canlı performansın önemini altını çizerek çizen şarkıcı, "Herkes yapay zekayla şarkıcı, söz yazarı, besteci oldu. Bazen öyle şarkılar geliyor ki yapay zekayla yapıldığı o kadar belli ki... Ama sıra sahneye gelince iş değişir. Canlı performans, er meydanıdır. Öyle dijitale okumak gibi değil. Bizim dinleyicimiz de çok bilinçli; kim canlı okuyor, kim playback yapıyor hepsini gayet iyi biliyor" ifadelerini kullandı.

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        #funda arar
        #Yapay Zeka
        #şarkıcı
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