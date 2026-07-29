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        Haberler Dünyadan 'Game of Thrones' oyuncusu Tom Chadbon hayatını kaybetti

        'Game of Thrones' oyuncusu Tom Chadbon hayatını kaybetti

        'Game of Thrones', 'James Bond' ve 'Doctor Who' dizilerinde rol alan İngiliz karakter oyuncusu Tom Chadbon, 80 yaşında hayata veda etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 15:46 Güncelleme:
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        Hayatını kaybetti

        İngiliz oyuncu Tom Chadbon, 80 yaşında hayatını kaybetti. 'Doctor Who', 'Game of Thrones' dizileriyle ve Daniel Craig'in 007 olarak ilk kez rol aldığı 2006 yapımı James Bond filmi 'Casino Royale'de rol almasıyla tanınan Chadbon, televizyon ve sinemada karakter oyuncusu olarak çok yönlü bir kariyere sahipti. 'Casualty', 'Where The Heart Is' ve 'Crown Prosecutor' gibi dizilerde tekrar eden roller üstlendi.

        Geçen hafta sonu hayatını kaybettiği öğrenilen Bedfordshire doğumlu oyuncu, birçok yardımcı rolüyle tanınıyordu. 'Blake's 7', 'Heartbeat', 'Holby City', 'Silent Witness', 'Rebecca' ve 'The Bill' gibi çeşitli televizyon dizilerinde yer aldı.

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        Chadbon'un 2017'de 'Game of Thrones'ta Yüce Rahip Maynard'ı canlandırması, televizyondaki son görünümlerinden biriydi.

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