Gökçe Bahadır'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu

2022'de evlenen Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy, şu sıralar ilk çocuklarını kucaklarına alacak olmanın sevincini yaşıyor. 3,5 aylık hamile olan Bahadır, bu süreci gözlerden uzakta yaşamayı tercih ediyor.

Hamileliğine dair açıklamada bulunmayan 44 yaşındaki oyuncu, bu dönemi eşiyle sakin bir şekilde geçiriyor.

İlk kez anne ve baba olacak olmanın heyecanını yaşayan Ersoy ile Bahadır'ın bebeğinin cinsiyetinin belli olduğu iddia edildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; çiftin bir kızı olacak.

"KISMET" DEMİŞTİ

Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy, geçtiğimiz aylarda 'bebek' sorularına, "Kısmet böyle işler. Biz karşı değiliz böyle bir duruma. Hiçbir şeyi sakınmıyoruz. Olursa da sürpriz olmazsa da sürpriz. Olursa çok da güzel bir sürpriz. Allah isteyen herkese nasip etsin" demişti.