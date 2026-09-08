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        Haberler Müzik Göksel ve Gazapizm yeniden sahnede

        Göksel ve Gazapizm yeniden sahnede

        Göksel, Didim'de düzenlenen MilyonFest'te sahne aldı. Şarkıcı, şarkılarını seslendirirken Gazapizm'i de sahnesinde ağırladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Eylül 2026 - 14:17 Güncelleme:
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        Göksel ve Gazapizm yeniden sahnede

        Göksel, Didim'de düzenlenen MilyonFest kapsamında sahne aldı. Şarkıcı, sevilen şarkılarından oluşan repertuvarıyla festival izleyicileriyle buluştu.

        Gecenin sürprizi ise Gazapizm'in Göksel'in sahnesine konuk olmasıyla yaşandı. İkili, 'Sen Orda Yoksun' şarkısını birlikte seslendirdi. Daha önce Harbiye'de aynı sahneyi paylaşan Göksel ve Gazapizm, bu kez Didim'de yeniden bir araya geldi.

        Göksel, sahne performansının yanı sıra tarzıyla da dikkat çekti. Mini siyah ve gümüş tonlarında bir elbise tercih eden şarkıcı, küt saçlarıyla sahneye çıktı. Göksel, gecenin ilerleyen saatlerinde şarkılarını festival izleyicisiyle birlikte seslendirdi.

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        #GÖKSEL
        #milyonfest
        #Gazapizm
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