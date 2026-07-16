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        Haberler Magazin Göksun Çam: Otomobilden sağ çıkmam mucize

        Göksun Çam: Otomobilden sağ çıkmam mucize

        Oyuncu Göksun Çam, İzmir-İstanbul yolunda geçirdiği trafik kazasıyla ölümden döndü. İki köpeğiyle birlikte 35 metre sürüklenen Çam, "Otomobilden sağ çıkmam mucize. Hayvanlara yaptığım iyilikler beni korudu" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Temmuz 2026 - 17:01 Güncelleme:
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        "Otomobilden sağ çıkmam mucize"

        Fenerbahçe kongre üyesi ve oyuncu Göksun Çam, İzmir-İstanbul yolculuğu sırasında korku dolu anlar yaşadı. Trafikte seyir halindeyken acemi bir sürücünün kurbanı olan Çam, "Arkamdan makas atarak gelen araç çarpıp sürüklenmeme sebep oldu. Çevreden görenler aracımın daireler çizerek metrelerce sürüklendiğini söyledi. Otomobilin içinde şarampole yuvarlanacağımı sandım, aracımda iki köpeğim de vardı. Eğer araç durmasaydı, sağ çıkamayabilirdim. Çenem ve bacağımdan yaralandım, köpeklerimin de sağ olmasına şükrediyorum" sözleriyle dehşeti anlattı.

        "HAYVANLARI KORUDUĞUM İÇİN ALLAH DA BENİ KORUDU"

        Yaşadığı kazanın detaylarını paylaşan oyuncu, "Sağ şeritte gidiyordum, bir araç en sol şeritten makas atarak en sağ şeride hızla geldi. Bana arkadan vuran genç yüzünden 35 metre döne döne sürüklenip refüje çarparak durdum. Otomobilden sağ çıkmam mucize. Bu mucizenin hayvanlara yaptığım iyiliklerden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Ben onları koruduğum için Allah da beni korudu" dedi.

        "İKİ KEZ ÖLÜMDEN DÖNDÜM"

        Kısa süre içinde ikinci kez trafik kazası geçirdiğini vurgulayan Göksun Çam, yaşadığı süreci şöyle özetledi: Geçen ay da barınak çıkışında yayayken dernek aracı arkamdan gelip çarptı, neredeyse beni ezip geçiyordu. Dün akşam da otomobilim pert oldu, hayatımda iki kez ölümden döndüm. Maalesef bunlar çok kısa sürede gerçekleşti.

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