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        Haberler Magazin Gülçin Ergül: Onlarla uğraşmak istemiyorum

        Gülçin Ergül: Onlarla uğraşmak istemiyorum

        Hepsi grubunun eski üyelerinden Gülçin Ergül, geçmişte sorun yaşadığı kişilere yönelik sitemini dile getirdi. Şarkıcı, "Benimle yarışmaya çalışıp durduk yere laf atmasınlar. Artık onlarla uğraşmak istemiyorum" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 07:16 Güncelleme:
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        "Onlarla uğraşmak istemiyorum"

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; 'Hepsi' grubunun eski üyelerinden şarkıcı Gülçin Ergül, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Yoğun temposuna kısa bir mola verdiğini söyleyen Ergül, zamanını meditasyon, yoga ve spor yaparak geçirdiğini belirtti.

        "HAK ETTİĞİM ŞEKİLDE DESTEKLENMEDİĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM"

        Yeni şarkılar üzerinde çalıştığını ancak müzik sektörünün geldiği noktadan dolayı kendisini sektörden biraz uzak hissettiğini dile getiren şarkıcı, "Değişik bir yere gidiyor müzik sektörü. Yapay zekâ da dâhil birçok faktör var. Yeteri kadar, hak ettiğim şekilde desteklenmediğimi ve hayatımın gereksiz yere zorlaştırıldığını düşünüyorum. İlahi adalete güveniyorum. Ben işime ve yoluma devam ediyorum ama birazcık da dinlenmeye ihtiyacım var" dedi.

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        "ADIMI ANMADAN DEVAM ETSİNLER"

        Geçmişte husumet yaşadığı kişilere de değinen Ergül, "Benimle yarışmaya çalışıp durduk yere laf atmasınlar. Artık onlarla uğraşmak istemiyorum ve ciddiye de almıyorum. Herkes kendi yoluna baksın, adımı anmadan devam etsinler" sözleriyle sitemini dile getirdi.

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        #gülçin ergül
        #Hepsi Grubu
        #ünlü
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