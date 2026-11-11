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        Haberler Televizyon 'Güldür Güldür Show'dan yeni tanıtım

        'Güldür Güldür Show'dan yeni tanıtım

        SHOW TV'nin ilgiyle takip edilen programı 'Güldür Güldür Show'un 451'inci bölümünün tanıtımı yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 21:07 Güncelleme:
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        SHOW TV'nin sevilen programı, yapımını BKM'nin üstlendiği 'Güldür Güldür Show'un yeni bölümünün tanıtımı izleyiciyle buluştu.

        Ali Sunal'ın moderasyonuyla ekrana gelen 'Güldür Güldür Show'da Onur Buldu, Doğa Rutkay, Uğur Bilgin, Ecem Erkek, Meltem Yılmazkaya, Erdem Yener, Aylin Kontente, Mahir İpek, Aziz Aslan, Açelya Topaloğlu, Toygan Avanoğlu, Özgün Aydın, Özgün Bayraktar, Berkay Tulumbacı, Nebi Tolga Yılmaz, Helin Elif Balcı, Sergen Özdemir ve Demet Taşkıran yer alıyor.

        'Güldür Güldür Show', Cumartesi akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de!

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        #show tv
        #Güldür Güldür Show
        #program
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