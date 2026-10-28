'Güldür Güldür Show'dan Yeşilçam'a özel bölüm
SHOW TV'nin ilgiyle takip edilen programı 'Güldür Güldür Show'un Yeşilçam özel bölüm tanıtımı izleyiciyle buluştu
SHOW TV'nin sevilen programı, yapımını BKM'nin üstlendiği 'Güldür Güldür Show'un Yeşilçam özel bölümünün tanıtımı yayınlandı.
Yeşilçam'ın efsane isimlerinin anılacağı bu özel bölümde Perihan Savaş ve Cahit Berkay, performanslarıyla 'Güldür Güldür Show' sahnesine renk katacak.
Sürpriz izleyicileriyle, ekranda zamanda yolculuk yaptıracak bölüm, 7 Kasım Cumartesi akşamı ekranlarda olacak.
Ali Sunal'ın moderasyonuyla ekrana gelen 'Güldür Güldür Show'da Onur Buldu, Doğa Rutkay, Uğur Bilgin, Ecem Erkek, Meltem Yılmazkaya, Erdem Yener, Aylin Kontente, Mahir İpek, Aziz Aslan, Açelya Topaloğlu, Toygan Avanoğlu, Özgün Aydın, Özgün Bayraktar, Berkay Tulumbacı, Nebi Tolga Yılmaz, Helin Elif Balcı, Sergen Özdemir ve Demet Taşkıran yer alıyor.
'Güldür Güldür Show', Yeşilçam özel bölümüyle 7 Kasım Cumartesi akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de!