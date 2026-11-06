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        Haberler Televizyon 'Güldür Güldür Show' Yeşilçam'da

        'Güldür Güldür Show' Yeşilçam'da

        SHOW TV ekranlarının sevilen programı, yapımını BKM'nin üstlendiği 'Güldür Güldür Show', 450'nci bölümüyle yarın akşam izleyicilerle buluşuyor. 14'üncü sezonuna iddialı bir giriş yapan 'Güldür Güldür Show', yeni bölümünde Yeşilçam'ı ve efsane isimlerini ekrana taşıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Kasım 2026 - 12:55 Güncelleme:
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        'Güldür Güldür Show' Yeşilçam'da

        Türk sinemasının unutulmaz dönemi Yeşilçam’a selam duran özel bölümde, filmleriyle izleyicilerin gönlünde yer eden Perihan Savaş ile Yeşilçam filmlerine yaptığı unutulmaz müziklerle tanınan Cahit Berkay, performanslarıylaGüldür Güldür Show sahnesine konuk oluyor.

        Bu özel bölümde ‘Güldür Güldür Show’ ekibini izlemeye gelenler arasında Itır Esen, Meral Çetinkaya ve yönetmen Ferdi Eğilmez de vardı.

        Cumartesi akşamı yayınlanacak “Yeşilçam özel” bölümü, izleyicileri nostaljik bir yolculuğa çıkaracak.

        Ali Sunal'ın moderasyonuyla ekrana gelen 'Güldür Güldür Show'da Onur Buldu, Doğa Rutkay, Uğur Bilgin, Ecem Erkek, Meltem Yılmazkaya, Erdem Yener, Aylin Kontente, Mahir İpek, Aziz Aslan, Açelya Topaloğlu, Toygan Avanoğlu, Özgün Aydın, Özgün Bayraktar, Berkay Tulumbacı, Nebi Tolga Yılmaz, Helin Elif Balcı, Sergen Özdemir ve Demet Taşkıran yer alıyor.

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        ‘Güldür Güldür Show’, 'Yeşilçam özel' bölümüyle yarın akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!

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        #Güldür Güldür Show
        #cahit berkay
        #Yeşilçam
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