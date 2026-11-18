Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; oyuncu Gülsim Ali, katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının estetikle ilgili sorularını yanıtladı. Konuya oldukça uzak olduğunu belirten Ali, içten gelen güzelliği savunduğunu ifade etti.

"İÇTEN GÜZELLİKTEN YANAYIM"

Estetik operasyonlara karşı mesafeli durduğunu dile getiren oyuncu, "Aslında benim uzak olduğum şeyler. İçten güzellikten yanayım. Ben estetik olayından hiç anlamıyorum. Şu anlık hiç düşünmüyorum. Küçük kızlarımızın yaptırmasına karşıyım" dedi.

Annesinin geçmişte bir kez estetik işlem yaptırdığını da sözlerine ekleyen Gülsim Ali, şu ifadeleri kullandı: Annemi bir kere, çok güvendiğim bir doktor arkadaşım var, ona götürmüştüm. Ona bir kez bir işlem yaptırdık. Büyüklere bir şey diyemeyiz, kendi kararlarıdır.