Harry Styles'ın 11 Eylül imalı konser biletine tepki

Harry Styles, 11 Eylül saldırılarının 25'inci yıl dönümünden hemen önce 'Together, Together' adlı turnesi kapsamında vereceği konserin biletleriyle gündemde. İngiliz şarkıcının konser biletinin üzerinde yer alan, 11 Eylül saldırısını çağrıştıran resim, tartışma yarattı.

New York'un simge yapısı Empire State Binası üzerinden uçan bir sarı arabanın görüntüsü, 11 Eylül'deki İkiz Kule saldırılarını hatırlattı.

Styles'ın New York'taki Madison Square Garden'da vereceği konserin bileti hakkında, sosyal medyada, "New York'ta 11 Eylül haftası olduğu düşünülürse biraz cesurca", "Bu çılgınlık!", "Bunu kim onayladı acaba?" gibi yorumlar yapıldı.

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Bilet fiyaskosu, 11 Eylül 2001'de iki ticari uçağın çarpması sonucu Dünya Ticaret Merkezi'nin İkiz Kuleleri'nin yıkılmasıyla hayatını kaybeden yaklaşık üç bin kişinin anılacağı günün hemen öncesinde yaşandı.

11 Eylül saldırıları, Amerika Birleşik Devletleri tarihindeki en ölümcül terör saldırısı olarak kayda geçti.