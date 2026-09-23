Hayal Köseoğlu: Kadın oyuncularla ilgili adaletsizlik var

BloombergHT ekranlarında yayınlanan "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programı ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu'nu ağırladı. Köseoğlu; sosyal medyadaki eleştirilere yaklaşımından nişanlısı Nezir Çınar'la olan ilişkisine, sektördeki adaletsizliklerden gizli hesaplarına kadar pek çok konuda açıklamalarda bulundu.

"ZEVKLERİNE BAKIYORUM"

Sosyal medyada gelen eleştirel yorumlar üzerine konuşan oyuncu, "Ben tam bir Twitter bağımlısıyım. İnsanların eleştirileri ister istemez algoritma olarak önüme düşüyor. Benimle ilgili kötü bir şey söyleyen biri olduğunda profiline girip diğer zevklerine bakıyorum. Bana kötü deyip aynı zamanda Demet Evgar'a iyi diyorsa mesela o benim için çok kötü bir şey. Ama Demet Evgar’a da kötü diyorsa, o iyi bir şey" dedi.

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"SANKİ KENDİME BAKIYORMUŞ GİBİ HİSSEDİYORUM"

Nişanlısı Nezir Çınar ile ilişkisine dair de konuşan Köseoğlu, "Bizim de tabii ki farklılıklarımız var ama günün sonunda gözünün içine baktığımda, ki gerçekten bence çok benziyoruz. Bilmiyorum. Gözün içine baktığımda sanki kendime bakıyormuş gibi hissediyorum" ifadelerini kullandı.

"Dominant mısındır?" sorusuna esprili bir dille yanıt veren Köseoğlu, "Bunu bütün eski sevgililerime sorsanız 'Evet' derler. Ama aslında öyle değilim. Bende böyle bir 'erkeğimcilik' var; bir taraftan 'Ben yaparım, ben hallederim her şeyi, adamım ben' diyorum. Ama karşı taraf bana o dişi olma alanını veriyorsa sonuna kadar dişiyim, birden 'Ben perdeleri nazlı açarım' kafasına geçiyorum. Seda Sayan görünümlü bir Sibel Can var bende. İkisi de var" açıklamasını yaptı.

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"OYUNCULARIN YAPTIRIM GÜCÜ NEREDEYSE YOK"

Oyunculuk sektöründeki eşitsizliklere dikkat çeken Köseoğlu, kadın oyuncuların karşılaştığı dezavantajları şu sözlerle dile getirdi: Kadın oyuncularla ilgili çok büyük bir adaletsizlik var. Aralarında 20 yaş fark olan erkeklerle kadınlar partner olup aşk yaşayabiliyor; ama sadece 6 yaş büyük kadınlar, o erkeklerin annelerini oynayabiliyor. Maaş açısından da çok büyük fark var, ücret farkı bu sektörde de çok mevcut. Bir erkek sete tavır koyunca 'assertive, dominant, çalışması zor ama profesyonel' oluyor; kadın aynı şeyi yapınca hemen 'arıza, cazgır, huysuz' damgası yiyor. Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Hande Erçel gibi birkaç büyük isim dışında oyuncuların yaptırım gücü neredeyse yok.

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"KENDİ YAPIM ŞİRKETİMİ KURMAYI ÇOK İSTİYORUM"

Sektörde harcanan yeteneklere dikkat çeken oyuncu, en büyük hayalini ise şu sözlerle paylaştı: İnşallah bir gün kendi yapım şirketimi kurmayı çok istiyorum. Aşırı zeki insanlar var, çok iyi senaryolar yazıyorlar ama bir şekilde o barajı geçemeyip sektörün içine atamıyorlar kendilerini. Hakikaten yetenekli senaristlerin, vizyoner yönetmenlerin ve oyuncuların bir araya geldiği birçok proje yapmayı çok istiyorum.

"BEĞENİLMEMEKTEN KORKMUYORUM"

Yaklaşık 1,5 milyon takipçili ana hesabının yanı sıra kimsenin bilmediği gizli hesapları olduğunu açıklayan ünlü isim, "Sosyal medyada üç tane gizli hesabım var; bambaşka personalar... Biri rapçi, diğeri arabeskçi. Gerçekten kimsenin bilmediği hesaplar bunlar. Oralarda deneme alanım çok daha geniş; eleştirilmekten ya da beğenilmemekten korkmuyorum, tamamen üretiyorum. 7 bin takipçili ayrı bir sayfadan paylaşmayı tercih ediyorum çünkü oyunculukta herkesin bir fikri var. Bazı alanların sadece bana özel kalması bana çok iyi geliyor" diye konuştu.