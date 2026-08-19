Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Hayden Panettiere'nin ölüm anına dair ayrıntılar ortaya çıktı

        Hayden Panettiere'nin ölüm anına dair ayrıntılar ortaya çıktı

        Geçtiğimiz günlerde 36 yaşında hayatını kaybettiği öğrenilen ve hayranlarını yasa boğan Hayden Panettiere'nin son anlarına dair ayrıntılar paylaşıldı. Sevgilisinin erkek kardeşi tarafından oturma odasında hareketsiz halde bulunan oyuncuya uzun süre kalp masajı yapıldığı öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Ağustos 2026 - 10:30 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Ölüm anına dair ayrıntılar çıktı

        Pazar günü hayatını kaybeden oyuncu Hayden Panettiere'nin son anlarına dair ayrıntılar ortaya çıktı. ABD basını, 36 yaşında hayata veda eden 'Heroes' dizisi yıldızının, sevgilisinin erkek kardeşi tarafından oturma odasındaki bir koltukta hareketsiz halde bulunduğunu yazdı.

        TMZ'nin aktardığına göre, Zach Hickerson oyuncuyu pazar günü saat 13.30 civarında Güney Carolina'daki evinde, sandalyede otururken buldu. O sırada Panettiere'nin erkek arkadaşı Brian Hickerson, çatı katı dairedeki yatak odasında uyuyordu.

        Zach ve Brian kardeşler, oyuncuyu uyandıramayınca acil yardım hattını arayarak durumu bildirdi. Polis raporuna göre, acil sağlık ekipleri yaklaşık bir saat boyunca Panettiere'ye müdahale ettikten sonra, resmen öldüğü ilan edildi.

        İKİ KARDEŞİN ÖNÜNDE KALP MASAJI YAPILDI

        REKLAM

        Olay yerindeki bir polis memuru, Zach'in sağlık görevlilerinin kalp masajı yapmasını izlerken çok duygusal olduğunu söyledi. Oyuncunun erkek arkadaşı Brian Hickerson ise Panettiere'nin öldüğü ilan edilene kadar herhangi bir duygu belirtisi göstermedi.

        Brian Hickerson'ın polislere Panettiere'nin ölüm anında kullandığı bir ilaç torbasını gösterdiği iddia edildi.

        Büyük ölçüde sansürlenmiş polis raporunda, memurların saat 13.50'de olay yerine vardıkları ve çok sayıda acil sağlık görevlisi ile itfaiyecinin oyuncuya uzun bir süre kalp masajı yaptığı, oyuncunun tepkisiz kalmasına neden olabilecek belirgin bir fiziksel sebep görünmediği tespiti yer aldı.

        GÖRDÜĞÜ ŞİDDETİ KİTABINDA ANLATTI

        Adli tıp yetkilileri Panettiere'nin ölüm nedeninin hâlâ araştırıldığını belirtirken, dairesinden yapılan acil çağrısının ses kaydında bir görevlinin olayı kalp durması olarak tanımladığı duyuldu. Ses kaydında ayrıca bir görevlinin Panettiere'nin aşırı dozda uyuşturucu almış olabileceğinden şüphelendiğini ifade eden sözleri de yer aldı.

        Panettiere, Brian Hickerson ile ilk olarak 2018'de ilişkiye başladı. Ancak inişli çıkışlı ilişkileri, Hickerson'ın aile içi şiddet suçlamalarıyla birkaç kez gözaltına alınmasıyla çalkantılı bir hal aldı.

        Kısa süre önce piyasaya çıkardığı 'This Is Me: A Reckoning' adlı anı kitabında Panettiere, Hickerson'ın kendisini şiddetli bir şekilde dövdüğünü ve yaralarının kamuoyundan gizlenmesi için haftalarca evinde kalmak zorunda kaldığını iddia etti. İstismarı polisten gizlemeye çalıştığını, çünkü kamuoyunun bunu öğrenmesinden korktuğunu söyledi.

        REKLAM

        Panettiere'nin Hickerson ile ilişkisi 2020'de sona ermiş gibi görünüyordu ve o yılın temmuz ayında uzaklaştırma kararı için başvuruda bulundu.

        "ONDAN UZAK TUTMAK İSTEDİĞİMİZ KİŞİ ÖLÜM ANINDA YANINDAYDI"

        Amerikalı oyuncunun acılı annesi Lesley Vogel, kızının ölümünün ardından yaptığı açıklamada, "Hayatından uzun zamandır uzaklaştırmaya çalıştığımız bu kişi, ölüm anında onun yanındaydı ve o kişi Brian Hickerson'dı" ifadesini kullandı.

        Greenville Polis Merkezi'nden yapılan açıklamada, ön soruşturmada herhangi bir cinayet veya şüpheli durum belirtisine rastlanmadığı belirtildi. Otopsi sonucunda da ölüme katkıda bulunabilecek herhangi bir travma izinin olmadığı ifade edildi.

        Eski boksör ve şu anda Ukrayna hükümetinde görevli olan Wladimir Klitschko'dan 11 yaşında bir kızı olan oyuncu, bağımlılık mücadelesi ve çalkantılı hayatı nedeniyle kızının velayetini babasından alamamıştı.

        Hayden Panettiere ve Ukraynalı eski dünya ağır siklet boks şampiyonu Wladimir Klitschko'nun ilişkisi 2009 ile 2018 yılları arasında sürdü
        Hayden Panettiere ve Ukraynalı eski dünya ağır siklet boks şampiyonu Wladimir Klitschko'nun ilişkisi 2009 ile 2018 yılları arasında sürdü

        Panettiere, çocuk yaşta pembe dizilerde rol alarak oyunculuğa başladı. Ardından 2000 yılında Denzel Washington ile birlikte rol aldığı spor draması 'Remember the Titans' ve 1998 yapımı 'A Bug's Life' filminde Dot karakterini seslendirmesiyle daha büyük bir tanınırlık kazandı.

        TELEVİZYONUN 'AMİGO KIZI'YDI

        Panettiere daha sonra süper kahraman dizisi 'Heroes'da amigo kız Claire Bennet rolüyle ünlendi, 'Nashville' dizisinde altı sezon boyunca country şarkıcısı Juliette Barnes karakterini canlandırdı. Dizideki performansıyla En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında iki Altın Küre adaylığı kazandı, ayrıca şarkıcılığıyla da ABD Billboard Hot Country listesine 11 şarkısıyla girdi.

        Panettiere'nin filmografisinde 2006 yapımı 'Bring It On: All or Nothing', komedi-drama filmi 'Raising Helen' ve 'Scream 4' ile 'Scream 6'da Kirby Reed rolü yer alıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Hayden Panettiere
        #ölüm
        #ölüm nedeni
        #otopsi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da servis ücretleri belli oldu
        İstanbul'da servis ücretleri belli oldu
        The Economist'ten Nobel ödüllü Acemoğlu'na sert eleştiri
        The Economist'ten Nobel ödüllü Acemoğlu'na sert eleştiri
        Adana'da Furkan Vakfı'na operasyon
        Adana'da Furkan Vakfı'na operasyon
        MHP lideri Bahçeli: Seçim sistemi yeniden düzenlenmeli
        MHP lideri Bahçeli: Seçim sistemi yeniden düzenlenmeli
        Zalgiris 11'i netleşiyor
        Zalgiris 11'i netleşiyor
        Arif Ahmet Denizolgun için feth-i kabir başladı
        Arif Ahmet Denizolgun için feth-i kabir başladı
        Asensio tartışması!
        Asensio tartışması!
        ABD'de dikkat çeken araştırma! Bu meslekleri yapanlarda kanser riski yüksek
        ABD'de dikkat çeken araştırma! Bu meslekleri yapanlarda kanser riski yüksek
        Trump, Kim Jong-un ile yüz yüze görüşmek istiyor
        Trump, Kim Jong-un ile yüz yüze görüşmek istiyor
        Serenay'ın 'evlilik' sessizliği
        Serenay'ın 'evlilik' sessizliği
        Batrakov'dan Galatasaray sözleri!
        Batrakov'dan Galatasaray sözleri!
        Sevgilisine poz verdi
        Sevgilisine poz verdi
        Bu şehir yanlara değil, gökyüzüne büyüyor!
        Bu şehir yanlara değil, gökyüzüne büyüyor!
        Ölüm anına dair ayrıntılar çıktı
        Ölüm anına dair ayrıntılar çıktı
        Maç sonrası atılan havai fişek ressamın evini yaktı
        Maç sonrası atılan havai fişek ressamın evini yaktı
        Yargıtay’dan ev sahiplerini ilgilendiren karar
        Yargıtay’dan ev sahiplerini ilgilendiren karar
        F.Bahçe turu Fransa'ya bıraktı!
        F.Bahçe turu Fransa'ya bıraktı!
        Elektrik kesme tehdidiyle alınan fazla kira geri istenebilecek
        Elektrik kesme tehdidiyle alınan fazla kira geri istenebilecek
        Orman yangını can aldı!
        Orman yangını can aldı!
        2 bölge için sağanak yağmur uyarısı
        2 bölge için sağanak yağmur uyarısı