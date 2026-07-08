Hülya Koçyiğit'in spor hocası, torunu Aslışah Alkoçlar oldu
Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit, spor salonunda torunu Aslışah Alkoçlar'ın eğitmenliğinde antrenman yaptı
Hülya Koçyiğit, spor salonuna giderek spor yaptı. Koçyiğit'in spor anlarında ise torunu Aslışah Alkoçlar, usta sanatçıya antrenörlük yaptı.
"BUGÜN SPOR HOCAM ASLIŞAH'IMDI"
O anları sosyal medya hesabından yayımlayan 78 yaşındaki oyuncu, "Hayatın en güzel anlarından biri; torununuzun size yol göstermesi, sizin de ona sevgiyle eşlik etmeniz… Bugün spor hocam canımın canı Aslışah'ımdı" notunu düştü.
"HER ZAMAN İDOLÜMSÜN"
Aslışah Alkoçlar ise sanatçının bu paylaşımına, "Anneanneciğim, seninle o kadar gurur duyuyorum ki her zaman idolümsün" şeklinde bir karşılık verdi.
Öte yandan, sosyal medya hesabından fit haliyle paylaşımlar yapan Gülşah Alkoçlar'ın kızı Aslışah Alkoçlar, 5 Şubat 2021'de iş insanı Kaan Demirağ ile dünyaevine girmişti. İkilinin bu evliliğinden Cem ve Ada adında iki çocuğu bulunuyor.