Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Hülya Koçyiğit'in spor hocası, torunu Aslışah Alkoçlar oldu

        Hülya Koçyiğit'in spor hocası, torunu Aslışah Alkoçlar oldu

        Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit, spor salonunda torunu Aslışah Alkoçlar'ın eğitmenliğinde antrenman yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 18:32 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Hülya Koçyiğit spor salonunda

        Hülya Koçyiğit, spor salonuna giderek spor yaptı. Koçyiğit'in spor anlarında ise torunu Aslışah Alkoçlar, usta sanatçıya antrenörlük yaptı.

        "BUGÜN SPOR HOCAM ASLIŞAH'IMDI"

        O anları sosyal medya hesabından yayımlayan 78 yaşındaki oyuncu, "Hayatın en güzel anlarından biri; torununuzun size yol göstermesi, sizin de ona sevgiyle eşlik etmeniz… Bugün spor hocam canımın canı Aslışah'ımdı" notunu düştü.

        REKLAM

        "HER ZAMAN İDOLÜMSÜN"

        Aslışah Alkoçlar ise sanatçının bu paylaşımına, "Anneanneciğim, seninle o kadar gurur duyuyorum ki her zaman idolümsün" şeklinde bir karşılık verdi.

        Öte yandan, sosyal medya hesabından fit haliyle paylaşımlar yapan Gülşah Alkoçlar'ın kızı Aslışah Alkoçlar, 5 Şubat 2021'de iş insanı Kaan Demirağ ile dünyaevine girmişti. İkilinin bu evliliğinden Cem ve Ada adında iki çocuğu bulunuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        HT 360 6 Temmuz 2026 (Ankara Zirvesi Trump İçin Nasıl Geçer?)

        Dünyanın gözü Ankara'daki tarihi NATO Zirvesi'nde. Habertürk ekranlarında yayınlanan HT 360 programında Dilek Gül, zirve öncesinde uluslararası güvenlikten dünya siyasetine, futboldaki tartışmalı gelişmelerden NATO'nun geleceğine uzanan kritik başlıkları uzman konuklar ve Habertürk muhabirleriyle de...
        #Hülya Koçyiğit
        #Aslışah Alkoçlar
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump ve Şara'dan ortak basın toplantısı
        Trump ve Şara'dan ortak basın toplantısı
        NATO Genel Sekreteri Rutte: Harika bir zirve gerçekleştirdik
        NATO Genel Sekreteri Rutte: Harika bir zirve gerçekleştirdik
        NATO Zirvesi sonuç bildirgesi açıklandı: 5. madde vurgusu
        NATO Zirvesi sonuç bildirgesi açıklandı: 5. madde vurgusu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO temasları
        Ankara'daki tarihi zirvede ikinci gün
        Ankara'daki tarihi zirvede ikinci gün
        ABD Başkanı Trump ve Rutte'den açıklamalar
        ABD Başkanı Trump ve Rutte'den açıklamalar
        Türkiye'de ikinci NATO Zirvesi... 22 yıl sonra neler değişti?
        Türkiye'de ikinci NATO Zirvesi... 22 yıl sonra neler değişti?
        Meloni ve Trump aynı karede
        Meloni ve Trump aynı karede
        AB’den App Store ve iOS kararı
        AB’den App Store ve iOS kararı
        Dünya liderlerine 'Yeniçeri'li tören
        Dünya liderlerine 'Yeniçeri'li tören
        İran'dan ABD'ye: Gerilimin tırmandırılmasından ABD sorumlu
        İran'dan ABD'ye: Gerilimin tırmandırılmasından ABD sorumlu
        NATO Zirvesi'nde Türk mutfağı şöleni
        NATO Zirvesi'nde Türk mutfağı şöleni
        Kıvanç, Toprak ile piste çıktı
        Kıvanç, Toprak ile piste çıktı
        Kadın sürücüye dikiz aynası ile feci darp!
        Kadın sürücüye dikiz aynası ile feci darp!
        "20 yıldır psikiyatriste gidiyorum"
        "20 yıldır psikiyatriste gidiyorum"
        Greenwood'da sıcak gelişme!
        Greenwood'da sıcak gelişme!
        Kafedeki kavgada müşteri hayatını kaybetmişti: Baba ve oğluna hapis istemi!
        Kafedeki kavgada müşteri hayatını kaybetmişti: Baba ve oğluna hapis istemi!
        Ofislerin konuta dönüşümü için düzenleme
        Ofislerin konuta dönüşümü için düzenleme
        Beşiktaş Salih Özcan'ı açıkladı!
        Beşiktaş Salih Özcan'ı açıkladı!
        Yaz döneminin en pahalı 20 transferi!
        Yaz döneminin en pahalı 20 transferi!