Hülya Koçyiğit'in spor hocası, torunu Aslışah Alkoçlar oldu

Hülya Koçyiğit, spor salonuna giderek spor yaptı. Koçyiğit'in spor anlarında ise torunu Aslışah Alkoçlar, usta sanatçıya antrenörlük yaptı.

"BUGÜN SPOR HOCAM ASLIŞAH'IMDI"

O anları sosyal medya hesabından yayımlayan 78 yaşındaki oyuncu, "Hayatın en güzel anlarından biri; torununuzun size yol göstermesi, sizin de ona sevgiyle eşlik etmeniz… Bugün spor hocam canımın canı Aslışah'ımdı" notunu düştü.

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"HER ZAMAN İDOLÜMSÜN"

Aslışah Alkoçlar ise sanatçının bu paylaşımına, "Anneanneciğim, seninle o kadar gurur duyuyorum ki her zaman idolümsün" şeklinde bir karşılık verdi.

Öte yandan, sosyal medya hesabından fit haliyle paylaşımlar yapan Gülşah Alkoçlar'ın kızı Aslışah Alkoçlar, 5 Şubat 2021'de iş insanı Kaan Demirağ ile dünyaevine girmişti. İkilinin bu evliliğinden Cem ve Ada adında iki çocuğu bulunuyor.